Riconoscimento per le scuole di Senigallia che hanno ottenuto la Bandiera Verde La cerimonia si è tenuta in Comune lo scorso 26 maggio

Lunedi 26 maggio alle ore 11 in sala Consiliare alla presenza del sindaco Massimo Olivetti e dell’Assessore all’Ambiente Elena Campagnolo, si è tenuta la cerimonia di consegna ufficiale delle Bandiere Verdi 2024 di Eco-Schools, simbolo internazionale di eccellenza ambientale e di sostenibilità, agli Istituti scolastici che si sono distinti per l’impegno concreto verso una scuola più verde, consapevole e responsabile.

La Bandiera Verde è il riconoscimento per la partecipazione a progetti in materia ambientale concreti, che gli alunni delle scuole hanno elaborato ed hanno condotto nell’ambito di percorsi educativi e partecipativi, che hanno coinvolto anche il personale scolastico, le famiglie degli studenti, le associazioni del territorio e il Comune di Senigallia, con un’attenzione al futuro ecosostenibile del nostro paese.

Questo importante riconoscimento premia il lavoro svolto dalle scuole secondo la struttura dei “7 passi”, ovvero una serie di azioni guidate, progettate dalla FEE per aiutare le scuole aderenti di tutto il mondo a massimizzare il successo delle proprie pratiche di sostenibilità ambientale.

Dopo un primo saluto del Sindaco che ha aperto le premiazioni dicendo:”…Oggi si celebrano non solo i risultati, ma anche la responsabilità che questa bandiera porta con sé: un impegno a continuare su questa strada, ad essere un esempio per tutta la comunità..”, la referente di Eco-Schools Patrizia Servizi ha portato il saluto del presidente della FEE Italia Claudio Mazza, la referente comunale Laura Salvatori, è intervenuta sottolineando come la Bandiera Verde sia uno dei requisiti fondamentali per un Comune come Senigallia che ottiene il riconoscimento FEE Bandiera Blu da oltre 28 anni.

Nell’ambito della cerimonia il presidente di Sena Nova, Marco Pettinari ha ricordato l’importante contributo per il radicamento di Eco-Schools nei programmi delle scuole di Senigallia, del prof. Camillo Nardini, scomparso da qualche anno.

La cerimonia è continuata con una breve, ma significativa esposizione dei progetti per i quali le scuole hanno ottenuto la Bandiera Verde e il certificato FEE.

Per l’Istituto Mercantini, hanno partecipato la classe 3C con i prof. Messina Gianluca e Fabrizio Illaqua che ha portato i saluti della dirig. Loretta Martelli.

Per l’Istituto Marchetti in rappresentanza delle classi della scuola Rodari hanno partecipato due alunni, Beatrice Campanelli e Akos Chisena, accompagnati dalla docente Simonetta Bucari che ha portato i saluti della dirig. Paola Filipponi

Per l’Istituto Fagnani ha partecipato la classe 1B accompagnata dal prof. Fabio Signorello che ha portato i saluti della dirig. Patrizia Leone.

Per l’Istituto Belardi-Marzocca sono intervenuti la Dirigente Laura Fagioli e la docente Adriana Zucconi.

Per l’IISS Corinaldesi Padovano hanno partecipato le studentesse Maria Incipini e Camilla Barni e le docenti Ilaria Motta, Giovanna Grossi e Maria Rosaria Protopapa che ha portato i saluti del dirig. Simone Ceresoni.

L’Assessore all’ambiente Elena Campagnolo ha formalmente consegnato le bandiere agli Istituti scolastici, ribadendo il valore simbolico ed educativo della bandiera verde come esempio di diffusione di buone pratiche ambientali , attraverso le attività di educazione, formazione e informazione alla sostenibilità e garantendo l’impegno dell’Amministrazione Comunale di farsi carico della quota di iscrizione per le scuole aderenti al programma FEE Eco-Schools.

Complimenti a tutti gli studenti, i docenti e le famiglie.

Continuiamo insieme a guidare la scuola verso una mentalità ecosostenibile, che si propaghi a tutto il tessuto sociale!