Grande successo per la gita a Riccione dell’Associazione Cesano Per “In Treno a trovar le Tartarughe” si è svolta lo scorso 25 maggio

171 Letture Associazioni

Si è svolta domenica 25 maggio la bella giornata organizzata dall’Associazione Ricreativa e Culturale Cesano Per a Riccione presso la Fondazione Cetacea e il Centro Recupero Tartarughe marine meglio conosciuto come “L’Ospedale delle Tartarughe”.

Un’iniziativa che ha coinvolto più di 50 persone tra cui numerose famiglie con bambini, tutti alla fine entusiasti dell’esperienza vissuta, risultata molto educativa e coinvolgente.

Il gruppo ha raggiunto Riccione da Senigallia in treno, offrendo ai più piccoli l’occasione di divertirsi. Per alcuni infatti è stata la prima volta a bordo di un treno Rock di Trenitalia. Il treno, su cui l’Associazione ha optato, è stata una scelta comoda ed ecologica in linea con la giornata.

Durante la visita, i partecipanti hanno potuto scoprire da vicino le attività della Fondazione: la sensibilizzazione sul tema della conservazione e tutela del mare e della fauna cetacea, oltre che la cura delle tartarughe ferite o in difficoltà che affluiscono al centro dalle acque antistanti i litorali della regione Emilia e della regione Marche, portate dai pescatori e dai recuperi in collaborazione con le capitanerie. Le spiegazioni, offerte dai biologi e dagli operatori del centro, hanno affascinato grandi e piccoli, trasmettendo un forte messaggio di sensibilizzazione ambientale e amore per la natura, facendo conoscere aspetti nuovi sulla vita di questi animali.

Per alcuni dei partecipanti era la seconda volta che facevano visita alla Fondazione: la prima, sempre organizzata dall’Associazione Cesano Per, è stata nel 2018.

Dopo la visita, il pranzo al sacco e una mini “caccia al tesoro”, la bella giornata in compagnia e all’aria aperta non poteva che concludersi con un bel gelato sul lungomare e il ritorno a Senigallia sempre in treno.

L’associazione Cesano Per ringrazia tutti i partecipanti e vi aspetta alle prossime iniziative.

da: Associazione Ricreativa Culturale Cesano Per