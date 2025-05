Giulia Fanesi entra a far parte del Consiglio Generale di Confindustria "Sono fortemente convinta che noi Giovani Imprenditori abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce"

109 Letture Associazioni

Giulia Fanesi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona e direttore generale di MyCicero di Senigallia è stata eletta nel Consiglio generale di Confindustria, in rappresentanza dei Giovani Imprenditori dell’interregionale del Centro e delle Marche.

“Sono molto grata per questa opportunità e per la fiducia che mi è stata concessa, in particolare ringrazio Matteo Polli, presidente Giovani Confindustria Marche per avermi sostenuto – ha dichiarato Giulia Fanesi – Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità in quanto sono fortemente convinta che noi Giovani Imprenditori abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce e apportare il nostro contributo, sempre in un’ottica di massima collaborazione con le generazioni precedenti, portando proposte concrete nei tavoli istituzionali al fine di costruire insieme il futuro delle nostre imprese, dei nostri collaboratori e del nostro Paese. Per questo farò del mio meglio per portare la voce dei Giovani Imprenditori e del nostro territorio in Consiglio Generale”.

Il primo a congratularsi con la neo eletta è stato il presidente di Confindustria Ancona Diego Mingarelli: “Confindustria Ancona è molto vicina al gruppo Giovani Imprenditori: abbiamo affidato a Giulia diverse deleghe, sulle quali sta lavorando con grande impegno e professionalità insieme al suo gruppo, portando avanti progetti importanti. Sono certo che Giulia saprà portare il suo valore anche sui tavoli nazionali e saprà rappresentare al meglio la voce degli imprenditori di Ancona e delle Marche. Un grande in bocca al lupo per questa sfida”.