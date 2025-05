I big del Klask a Senigallia per il campionato italiano Il programma, in occasione di Fosforo

Manca pochissimo all’evento clou della stagione italiana: la Fase Finale del Campionato nazionale di Klask si terrà il 23 e 24 maggio 2025 nell’ambito di Fosforo – La Festa della Scienza.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di giochi da tavolo sportivi, che vedrà in azione i 10 migliori giocatori italiani di Klask, pronti a sfidarsi per il titolo di Campione d’Italia.

Dopo una stagione intensa, ricca di tornei e colpi di scena, sono stati selezionati i dieci finalisti che si contenderanno il titolo di Campione d’Italia 2025. Tra loro, nomi noti e nuove promesse, in una miscela esplosiva di talento, esperienza e passione per il gioco. Ecco alcuni fra i protagonisti che si contenderanno la vittoria:

Filippo Ballin, leggenda vivente del Klask, Campione del mondo WKF (World Klask Federation) nel 2018 e tre volte Campione d’Italia, torna a Senigallia con l’obiettivo di confermare il titolo dell’ultima stagione;

Alessandro Bove, due volte Campione italiano a squadre e campione del mondo a squadre della WKF, che porterà in campo la sua esperienza accumulata nei principali tornei nazionali e internazionali;

Giosuè Ruggeri, motore del movimento lombardo: fondatore e capitano dei Seriana Klask, il club che vanta il record di qualificati a questa fase finale (ben 4 su 10);

Teresa Quadri, campionessa italiana in carica, giocatrice solida e determinata;

Matteo Poile, mente brillante e innovatore, fondatore e capitano dei Treviso Klask Hammers;

Manolo Salustri, fondatore e capitano di Lazio Klask, Campione italiano a squadre della scorsa stagione insieme a Erika Schiavello, anche lei in gara, campionessa italiana femminile per sei stagioni consecutive.

La fase finale del campionato italiano è organizzata da Klask Italia, in collaborazione con Terra Ludyca, Associazione ludica di Senigallia che nei giorni di Fosforo consentirà di giocare a Klask presso gli stand dei giardini della Rocca Roveresca.

Tutte le fasi del torneo saranno ad ingresso libero:

§ Venerdì 23 maggio, ore 17.00, Factory Zero Zero

§ Venerdì 23 maggio, ore 21.30 Caffè Ghinelli

§ Sabato 24 maggio, ore 10.00, Sede Associazione Terra Ludyca

§ Sabato 24 maggio, ore 21.30, City Stage Fosforo (Piazza Roma)

Per scoprire un gioco semplice, avvincente e sorprendentemente competitivo, l’appuntamento è venerdì 23 e sabato 24 maggio a Fosforo – La Festa della Scienza.