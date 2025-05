Dance Music Awards, vincono il Megà di Senigallia e La Serra di Civitanova Assegnati alla Villa delle Rose i riconoscimenti per i migliori locali da ballo: tante Marche premiate

Serata trionfale alla Villa delle Rose di Misano Adriatico quella di domenica 18 maggio quando nella nota discoteca si sono assegnati i Dance Music Awards, riconoscimenti per il mondo delle discoteche italiane.



Ha vinto infatti come miglior Winter Club d’Italia il Megà di Senigallia, locale aperto dal 1975 dalla famiglia Tombari che ancora lo gestisce, a distanza di 50 anni esatti dall’apertura.

Vittoria anche per La Serra di Civitanova Marche, aperto nel 2019 ma subito di grande successo: il locale della famiglia Ascani, si è aggiudicato il premio come miglior RistoClub italiano.

La famiglia Ascani ha vinto anche con il Brahma, altra discoteca di Civitanova Marche il cui direttore artistico, Edoardo Ascani, ha vinto come miglior artistic director di locale.

Successi anche per Nicola Pigini di Castelfidardo come miglior guest dj e per Samuele Sartini di Chiaravalle come miglior house dj producer.