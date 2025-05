Associazione di Storia Contemporanea presente al Salone del Libro di Torino Presentate ben sei novità letterarie. Nella delegazione Forlini, Pupilli, Carbone, Pergolesi, Marconi, Severini. Tra gli ospiti Pulici

Sì è chiusa lunedì 19 maggio la XXXVII edizione del Salone del Libro di Torino che ancora una volta ha battuto se stesso, come attestano i numeri: 231.000 visitatori, circa 1.000 spazi espositivi, 2.500 iniziative con altri 800 sul territorio (il cosiddetto Salone Off): la prossima edizione del Salone si svolgerà dal 14 al 18 maggio 2026.

Per la quattordicesima edizione consecutiva l’Associazione di Storia Contemporanea, in partnership con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata (che ha esposto le sue recenti pubblicazioni), ha presentato le sue novità librarie – ben sei – guidata dalla presidente Rita Forlini e dalla direttrice scientifica Lidia Pupilli, con il prezioso contributo della consigliera Sara Carbone.

La storia delle donne è stata al centro della partecipazione associativa – arricchita dai soci Enrico Pergolesi, Luca Marconi e Marco Severini – e non casualmente il primo e l’ultimo volume richiesto è stato il nuovissimo “Storia delle italiane Dalla fine del Settecento ai giorni nostri” (1797 edizioni) di Marco Severini: quest’ultimo, come le altre novità, è stato presentato sia nello stand della Fuis (Federazione unitaria scrittori italiani) che in quello della Regione Marche. Inoltre per il tredicesimo anno consecutivo è stato richiesto l’ormai classico volume associativo “I libri di storia che hanno fatto storia”; tra gli altri testi che si sono segnalati vanno almeno ricordati “La Rivoluzione dei Garofani” di Reto Monico, il libro collettaneo su Salvo D’Acquisto e il suo mito (il referente dell’editore Biblion è stato ospitato dall’Associazione) e “L’inattesa presenza”, a cura di Lidia Pupilli (1797 edizioni), una vivace ricostruzione della presenza femminile nelle Marche della contemporaneità.

Tra gli ospiti illustri nello stand è comparso Paolo Pulici, il più grande goleador della storia granata (con 172 reti), che ha posato con il professor Severini. Si sono avvicinati tanti giovani, unitamente ad ex studenti e docenti dell’ateneo maceratese.

Ora l’Associazione si appresta ad animare la 22^ edizione della Rassegna di Storia Contemporanea che sarà itinerante: si parte mercoledì 21 maggio ad Ascoli Piceno, si continua sabato 24 a Sirolo e lunedì 2 giugno a Senigallia per chiudersi sabato 7 giugno al Villino Romualdo di Trecastelli.