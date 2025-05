Spareggio per l’Eccellenza al Bianchelli di Senigallia Sabato 24 maggio gara secca Fermignanese-Atletico Azzurra Colli del Tronto

187 Letture Sport

Altro spareggio promozione al Bianchelli, che avrebbe dovuto ospitare quello per la D prima che per “motivi di ordine pubblico” la sede – già decisa – non venisse spostata ad Ancona.



La Figc Marche stavolta ha scelto Senigallia e il Bianchelli per lo spareggio promozione per salire in Eccellenza tra Fermignanese e Atletico Azzurra Colli del Tronto.

Si giocherà sabato 24 maggio alle ore 16: in caso di parità supplementari di 30 minuti e poi eventualmente rigori.