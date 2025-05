Un Motoraduno per ricordare Luca Bergamaschi Il 25 maggio a Senigallia

A Senigallia una giornata per ricordare Luca Bergamaschi, un meraviglioso e sfortunato ragazzo di 18 anni che ha dovuto lasciare questo mondo a seguito di un un tragico incidente in moto avvenuto il 21 maggio 2022.



Da quel maledetto giorno gli amici di Luca hanno sempre organizzato iniziative per non dimenticarlo, sino a creare nel febbraio 2024 “Da Lù, un amico è per sempre”, associazione che promuove l’educazione stradale ed altri temi a tutela dei giovani.

Lella, la mamma di Luca è molto legata a questi ragazzi che da tre anni non hanno mai smesso di starle vicino.

L’associazione Da Lù, un amico e per sempre ed il Moto club Senigallia (che proprio quest’anno ha festeggiato il centenario di attività) organizzano per domenica 25 maggio dalle ore 9 il “3° Memorial Luca Bergamaschi”, una moto concentrazione per i giovani senigalliesi che si ritroveranno alla Rotonda a Mare per continuare a ricordare Luchino.

I Bikers saranno riuniti per ricordare Luca Bergamaschi e per l’occasione i formatori di educazione stradale Fmi del Co.Re. presenteranno il progetto “Io non me la bevo” dedicato alla sensibilizzazione dei ragazzi sulle conseguenze derivati dell’uso di alcol e droghe, e per diffondere la cultura della sicurezza stradale.

Un tema che si sposa perfettamente con i progetti che anche l’associazione Da Lú ha già messo in atto.

Come ogni anno, alle ore 11 è previsto un minuto di silenzio e, subito dopo, un altro minuto di tempo che sarà utilizzato per sgasare i motori e per far sentire a Luca quel rimbombo che tanto amava

I ragazzi effettueranno anche uno stunt show, eseguendo acrobazie con le moto.

