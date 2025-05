La trasferta a Roma per gli Interregionali di Special Olympics è stata davvero speciale Emozione per i pongisti senigalliesi in trasferta

68 Letture Sport

La trasferta a Roma per gli Interregionali di Special Olympics è stata davvero speciale.

La squadra di Senigallia, composta da Sergio Cimarelli, Luca Giudilli, con l’allenatrice Paola Crivellini, ha vissuto un’esperienza indimenticabile. A rendere ancora più forte il team è stato l’inserimento di Matteo Longarini di Porto Recanati, accompagnato dal suo allenatore Roberto Marinelli.

Luca, 18 anni, frequenta il Liceo Scientifico e ha avuto il ruolo di atleta partner. Di carattere gentile e entusiasta, è riuscito subito a conquistare il cuore dei compagni. “È stata un’esperienza bellissima, la rifarei subito e mi ha emozionato molto “, ha commentato.

La competizione ha sottolineato l’importanza della socializzazione e del superare i propri limiti. All’inizio può sembrare difficile uscire dalla propria zona di comfort, ma con il tempo questa esperienza diventa qualcosa di davvero speciale e memorabile. Gli abbracci tra i giocatori e la condivisione del momento sono stati il vero successo, mentre il risultato sportivo è passato in secondo piano.

Lazio, Marche e Sardegna si sono unite per una preselezione, come nel resto d’Italia, in vista dei Campionati Italiani che si terranno a Senigallia a Settembre. Un grande passo avanti per l’inclusione e lo sport, che rafforza i legami tra le regioni e celebra il valore dell’amicizia e della solidarietà.

Questa settimana i ragazzi si vedranno ancora per un saluto prima dell’estate.