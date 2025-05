Active Valley. Ultimo evento a Monterado/Trecastelli Due percorsi immersivi a piedi o in bici domenica 8 giugno con un testimonial d'eccezione: l'ex fondista Cristian Zorzi

Domenica 8 giugno scopriremo Monterado, grazie a due percorsi immersivi a piedi o in bici, accompagnati da un testimonial d’eccezione, Cristian Zorzi.

Cristian Zorzi, soprannominato “Zorro“, per il suo carattere esuberante, è un ex fondista italiano specializzato nelle gare di sprint e noto per essere l’ultimo frazionista della staffetta italiana. Nato il 14 agosto 1972 a Cavalese, in Trentino, ha partecipato a quattro edizioni dei Giochi Olimpici (Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Torino 2006, Vancouver 2010) ed ha concluso la sua carriera in Coppa del Mondo nella stagione 2009-2010.

Dopo il ritiro, Zorzi ha sfruttato la sua profonda conoscenza e passione per lo sci di fondo per rimanere attivo nel suo mondo, sia comunicando le dinamiche dello sport al pubblico come commentatore, sia mettendo la sua esperienza al servizio degli atleti come tecnico, collaborando con la nazionale di Andorra.

La sua carriera sportiva e la sua figura pubblica contribuiscono indirettamente a valorizzare la Val di Fiemme come destinazione turistica, soprattutto per gli amanti dello sci di fondo e della montagna in generale. La sua presenza e i suoi successi sono parte integrante dell’identità sportiva e culturale della sua valle e ci auguriamo, d’ora in avanti, anche della nostra.

Descrizione degli itinerari. A Piedi ed in bici

– Iscrizione sul portale o al momento della partenza presso Tenuta il Giogo

– Percorso a piedi facile di 5/6 km e in bici medio di 35 km su strade bianche e sterrate.

– Visita guidata all’Antico Molino Patregnani a Corinaldo. Si tratta di un antico mulino ad acqua restaurato e trasformato in un luogo di interesse storico e culturale. La visita permetterà di scoprire come funzionava un mulino ad acqua in passato, ammirare gli antichi meccanismi e la struttura originale. Il Mulino, inoltre, spesso ospita anche eventi culturali, mostre e attività didattiche per far conoscere la storia e le tradizioni legate alla macinazione del grano. Insomma, è un museo vivente che permette di fare un tuffo nel passato e capire un aspetto importante della vita rurale di un tempo.

– Al termine delle escursioni, ci sarà il pranzo conviviale alla Tenuta il Giogo con possibilità di rilassarsi nella piscina panoramica, accessibile anche agli accompagnatori e ai più piccoli. Per conoscere meglio la Tenuta con la sua storia e i suoi servizi vai al link: https://activevalley.it/tenuta-il-giogo/

– Gadget, bottiglia di vino e pacco di pasta per tutti i partecipanti

– Servizio di e-bike su prenotazione

– Servizio di e-bike innovativo rivolto a persone con disabilità

Quote di partecipazione

Percorso a Piedi

€ 25 pacchetto completo (escursione piedi + ristoro + pranzo)

€ 5 escursione + ristoro e visita guidata al Molino

Percorso in Bici

€ 25 pacchetto completo (escursione + ristoro + pranzo)

€ 5 escursione + ristoro e visita guidata al Molino

Promo noleggio E-Bike 25€ (Solo per la manifestazione), rivolto anche a persone con disabilità

Punto di ritrovo per entrambi i percorsi

Ore 8.00 iscrizioni presso “Tenuta il Giogo”

Ore 9.15 partenza presso “Tenuta il Giogo”

Ore 10.30 sosta e ristoro presso “l’Antico Molino Patregnani”

Ore 12.30 ritorno per il pranzo presso “Tenuta il Giogo”

Per i partecipanti che non intendono proseguire a piedi, è previsto un servizio transfer per il tratto restante fino all’arrivo finale.

I percorsi e le attività sono visibili e prenotabili sulla piattaforma web di Active Valley https://activevalley.it/percorso-di-monterado/ .

13. continua