Calcio Serie A, lo scudetto si decide “forse” venerdì 23 maggio Venerdì alle 20.45 Como-Inter e Napoli-Cagliari. Se fosse necessario lo spareggio, si giocherebbe lunedì 26 maggio

Si giocheranno venerdì le due sfide decisive per lo scudetto di serie A.



Entrambe in contemporanea, il 23 maggio andranno in campo Napoli contro il Cagliari, in Campania, e l’Inter a Como.

I due match alle 20.45.

In caso di spareggio scudetto questo si giocherebbe lunedì 26 maggio.

Il Napoli ha un punto di vantaggio sull’Inter dunque vincendo l’ultima di campionato contro il già salvo Cagliari sarebbe matematicamente campione d’Italia indipendentemente dal risultato dei neroazzurri.