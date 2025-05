A Senigallia la mostra “Mise en Scène. Immagini e libri dalla collezione Donata Pizzi” Inaugurazione sabato 17 maggio per l'esposizione curata da Luca Panaro. Aperta a Palazzo del Duca fino al 2 novembre 2025

167 Letture Cultura e Spettacoli

Senigallia Città della Fotografia continua il suo impegno nella promozione e valorizzazione della grande fotografia internazionale, dedicando una nuova mostra ad una delle più importanti e significative collezioni italiane.

Mise en Scène, immagini e libri dalla collezione Donata Pizzisi caratterizza per un’accurata selezione di pubblicazioni d’artista e relative immagini fotografiche, un’occasione per indagare l’importanza dell’opera d’arte in forma di libro nelle sue più svariate declinazioni.

Attraverso i libri in mostra sarà possibile indagare l’evoluzione del linguaggio fotografico, dalle pionieristiche immagini di Lisetta Carmi, alle opere sperimentali di Marina Ballo Charmet e Alessandra Spranzi, fino ai più recenti esercizi linguistici di Claudia Petraroli, Sara Rossi e altre significative autrici del panorama internazionale. A partire dagli anni Sessanta la fotografia è stata capace di riflettere sui principali cambiamenti socio-politici, e le opere in collezione li documentano e analizzano da un osservatorio speciale, tutto al femminile: il corpo e le sue trasformazioni, l’esperienza quotidiana e la vita familiare, il rapporto tra memoria privata e collettiva, il dialogo tra fotografia e altri linguaggi. Proprio su quest’ultimo punto si basa il cuore della mostra che parte dai libri per “esploderli” nello spazio espositivo.

Il percorso espositivo consente un’analisi accurata delle mutazioni in ambito editoriale: dai libri d’artista più sperimentali, ai cataloghi fotografici istituzionali, alle agili autoproduzioni di oggi. La trasversalità del linguaggio visivo, i rapporti sempre più stretti tra fotografia e arte contemporanea, portano le autrici a utilizzare il mezzo fotografico in relazione ad altre ricerche espressive; pertanto, la mostra rileva questa importante evoluzione della creatività al femminile. L’esposizione propone anche una piccola selezione di video d’artista in modo da fare apprezzare al pubblico come lo stile e la riflessione delle singole autrici esposte possa manifestarsi in più linguaggi contemporaneamente: il libro d’artista, la stampa fotografica, la ricerca video. A questi si aggiunge una selezione di video in cui i libri vengono manualmente sfogliati. La mostra è accompagnata da una pubblicazione bilingue, edita da Danilo Montanari Editore, concepita come un’opera corale, dove le immagini delle autrici selezionate si incontrano per la prima volta e dialogano tra loro, avendo il libro come elemento che le accomuna.

Le Fotografe

Eleonora Agostini, Meris Angioletti, Daniela Ardiri, Marina Ballo Charmet, Mariella Bettineschi, Fatma Bučak, Giulia Caira, Marcella Campagnano, Marcella Campagnano, Marcella Campagnano, Silvia Camporesi, Lisetta Carmi, Monica Carocci, Francesca Catastini, Francesca Catellani, Daniela Comani, Marilisa Cosello, Erminia De Luca, Martina Della Valle, Bruna Esposito, Eva Frapiccini, Elena Franco, Bruna Ginammi, Valentina Loffredo, Giulia Marchi, Allegra Martin, Malena Mazza, Sofia Masini, Tomaso Binga, Ottonella Mocellin, Brigitte Niedermair, Claudia Petraroli, Luisa Rabbia, Giada Ripa, Silvia Rosi, Sara Rossi, Marinella Senatore, Alessandra Spranzi, Sofia Uslenghi, Alba Zari.

I Libri

Elisa Abela, Valentina Abenavoli, Paola Agosti, Martina Bacigalupo, Isabella Balena, Letizia Battaglia, Betty Bee, Elisabetta Benassi, Alessia Bernardini, Husni Bey, Silvia Bigi, Giovanna Borgese, Anna Valeria Borsari, Giovanna Brogna Sonnino, Alessandra Calò, Francesca Cao, Carla Cerati, Valeria Cherchi, Margherita Chiarva, Augusta Conchiglia, Francesca Cristin, Paola De Pietri, Paola Di Bello, Simona Ghizzoni, Laura Grisi, Ketty La Rocca, Luisa Lambri, Sonia Lenzi, Rachele Maistrello, Lucia Marcucci, Paola Mattioli, Libera Mazzoleni, Maddalena Migliore, Antonella Monzoni, Antonia Mulas, Fregni Nagler, Cristina Nunez, Cristina Omenetto, Stephanie Oursler, Michela Palermo, Lina Pallotta, Susanna Pozzoli, Jessica Raimondi, Moira Ricci, Sharon Ritossa, Marialba Russo, Lori Sammartino, Adriana Sartogo, Bianca Sforni, Shobha, Nerina Toci, Francesca Todde, Nicoletta Deva Tortone, Ilaria Turba, Giorgia Valli, Martina Zanin

La mostra è stata promossa dalla Regione Marche nell’ambito del progetto Senigallia Città della Fotografia e organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e dell’Associazione Collezione Donata Pizzi.

________________

Mise en Scène

Immagini e libri dalla Collezione Donata Pizzi

17 maggio – 2 novembre 2025

Palazzo del Duca, Senigallia

INAUGURAZIONE 17 maggio 2025 ore 21, Sala conferenze di Palazzetto Baviera.

Info e prenotazioni

www.comune.senigallia.an.it

www.feelsenigallia.it

tel. 366.6797942

circuitomuseale@comune.senigallia.an.it

biglietteria on-line

www.liveticket.it

Orari

Invernale da giovedì a domenica dalle 15 alle 20

Estivo da giovedì a domenica dalle 17 alle 23

aperture straordinarie previste in occasione di ponti e festività.

Biglietti

Ingresso intero €. 8,00 – cittadini di età superiore ai 25 anni; ingresso agevolato €. 4,00 – cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni e ai docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato; ingresso ridotto €. 6,00 – soci FAI, Touring, Coop Alleanza 3.0, Archeoclub d’Italia, Pro Loco, CNA, AVIS Senigallia, Associazione Albanostra – Cassa Mutua G. Leopardi, e possessori del biglietto di ingresso alla Rocca Roveresca o al Museo Archeologico Statale di Arcevia, special card per soci BCC Fano, turisti ospiti delle strutture alberghiere di Senigallia muniti di apposito riconoscimento; gratuito per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni e per gli iscritti alla Libera Università per Adulti di Senigallia e nei casi previsti dal D.M. 11 dicembre 1997, n. 507 e ss.mm.ii.

Esibendo il biglietto di ingresso alla Rocca Roveresca di Senigallia si avrà diritto a un biglietto ridotto per la mostra.

Sono disponibili biglietti cumulativi con le altre mostre presenti.

Fotografe

Eleonora Agostini, Meris Angioletti, Daniela Ardiri, Marina Ballo Charmet, Mariella Bettineschi, Fatma Bučak, Giulia Caira, Marcella Campagnano, Marcella Campagnano, Marcella Campagnano, Silvia Camporesi, Lisetta Carmi, Monica Carocci, Francesca Catastini, Francesca Catellani, Daniela Comani, Marilisa Cosello, Erminia De Luca, Martina Della Valle, Bruna Esposito, Eva Frapiccini, Elena Franco, Bruna Ginammi, Valentina Loffredo, Giulia Marchi, Allegra Martin, Malena Mazza, Sofia Masini, Tomaso Binga, Ottonella Mocellin, Brigitte Niedermair, Claudia Petraroli, Luisa Rabbia, Giada Ripa, Silvia Rosi, Sara Rossi, Marinella Senatore, Alessandra Spranzi, Sofia Uslenghi, Alba Zari