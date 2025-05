Ast Ancona comunica gli orari dei Pua Provinciali Presente pure Senigallia nel Punto Unico di Accesso

189 Letture Cronaca

Il P.U.A. (Punto Unico di Accesso) è una porta unitaria di accesso alle cure territoriali e alle prestazioni socio sanitarie a servizio delle persone (anziani, adulti, minori) e realizza una modalità organizzativa prioritariamente rivolta alle persone fragili con disagio derivato da problemi di salute e da difficoltà sociali,

dunque una modalità atta a favorire l’accesso unificato alle prestazioni sanitarie socio-sanitarie e sociali non comprese nella emergenza / urgenza e un servizio anche di orientamento dove vengono accolti e definiti i bisogni della persona attraverso l’attivazione di una prima presa in carico. Funzioni: accesso integrato, accoglienza, orientamento, gestione della domanda, gestione delle pratiche e procedure amministrative, invio ai servizi appropriati che erogano prestazioni sociali e sanitarie, avvio della presa in carico dei bisogni complessi attraverso UMEA UMEE UVI e COT. Attività: registrazioni degli accessi, raccolta delle informazioni e orientamento, azioni valutative. Livelli operativi: front office e back office. Apertura sportelli: territoriale con accesso al pubblico, telefonico con un numero dedicato, telematico con un indirizzo mail dedicato.

Attualmente in AST Ancona sono stati attivati e sono a disposizione della popolazione diversi PUA, altri ne verranno attivati nei prossimi mesi con una distribuzione capillare sul territorio.

Sedi, orari e contatti:

PUA sede di Ancona – Distretto Sanitario – Via C.Colombo 106, palazzina 23, primo piano, stanza 1b, telefono 071 8705698 email pua.ancona.ast.an@sanita.marche.it orari front office mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 11.30.

PUA sede di Ancona – Poliambulatorio “Bonarelli”, Largo Cappelli 1, piano terra corridoio a sinistra, telefono 071 8705230 email pua.ancona.ast.an@sanita.marche.it orari front office martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30.

PUA sede di Fabriano – Distretto Sanitario via Brodolini n. 107 – primo piano – telefono 0732 707701 email pua.fabriano@sanita.marche.it orari front office dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.

PUA sede di Senigallia – Distretto Sanitario via Campo Boario 4, telefono 071 79092277 email puasenigallia.ast.an@sanita.marche.it orari front office dal lunedì al mercoledì dalle ore 9 alle ore 13, il giovedì dalle ore 15 alle ore 18, il venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 13.

PUA sede di Jesi – Distretto Sanitario via Guerri – piano terra stanze 51-56 – telefono 0731 534733 email puajesi.ast.an@sanita.marche.it orari assistente sociale il martedì mercoledì e giovedi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17; orari infermiere il martedì mercoledì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.

PUA sede di Cupramontana – Casa della Comunità locali di fronte al Cup al piano terra, telefono 0731 786720 email puacupramontana.ast.an@sanita.marche.it assistente sociale il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12, infermiere il lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.

PUA sede di Cingoli – Casa della Comunità primo piano locali di fronte sala d’attesa, telefono 0733 601720, 0733 601768 email pua.cingoli.ast.an@sanita.marche.it orari assistente sociale il lunedì dalle ore 10 alle ore 12, orari infermiere il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle ore 10 alle ore 12.