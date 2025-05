Primo incontro per il Coordinamento Immigrazione della Uil Marche "Vogliamo consentire un’offerta integrata di servizi e una giusta rappresentanza in ambito sociale e lavorativo"

155 Letture Associazioni

Oltre 132mila persone da 158 Paesi diversi con prevalenza di romeni, albanesi e marocchini. Il 9% di una popolazione ben suddivisa tra maschi e femmine, che lavora nelle Marche nonostante le difficoltà, che spesso acquisisce la cittadinanza italiana ma che non riesce a compensare il calo demografico dato dal saldo naturale e da quanti abbandonano la nostra regione per trovare altrove migliori condizioni economiche. È lo spaccato degli stranieri residenti nelle Marche che ieri pomeriggio è stato analizzato nel corso del primo incontro, alla presenza del segretario nazionale Uil, Santo Biondo e di Antonio Duranti in rappresentanza dell’Ital nazionale, del Coordinamento Immigrazione della Uil Marche, un organismo interno al sindacato che si è posto l’obiettivo di monitorare costantemente le tematiche regionali legate all’immigrazione.