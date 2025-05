Scuola: nelle Marche si tornerà sui banchi dal 15 settembre 2025 al 6 giugno 2026 Calendario scolastico 2025/2026 approvato da Giunta Regionale

Inizieranno il 15 settembre 2025 e termineranno il 6 giugno 2026 le lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione Marche per complessivi 203 giorni (223 per le scuole di infanzia che concluderanno il 30 giugno) di attività scolastica all’interno dei quali effettuare le proposte dell’Offerta Formativa: lo prevede il calendario scolastico 2025/2026 approvato mercoledì 14 maggio dalla giunta regionale.

Spiega l’assessore all’Istruzione, Chiara Biondi: “L’approvazione del calendario scolastico coinvolge tutti i referenti del mondo della scuola tra cui l’Ufficio scolastico regionale, le Province e le organizzazioni sindacali che costituiscono il tavolo interistituzionale regionale per l’istruzione. Anche per questo anno scolastico le date di inizio e fine delle lezioni sono state definite in sinergia con le esigenze del territorio”.