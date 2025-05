Salgono a venti le Bandiere Blu marchigiane Il presidente Acquaroli: "Risultato straordinario che riconosce la qualità e la bellezza del nostro territorio"

La Regione Marche si conferma protagonista del turismo sostenibile in Italia, conquistando 20 Bandiere Blu 2025, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per la qualità delle acque e dei servizi turistici.