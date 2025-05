Torna l’appuntamento a Senigallia con la Notte dei Musei Sabato 17 e domenica 18 maggio

91 Letture Cultura e Spettacoli

Anche quest’anno Senigallia si prepara a celebrare la Notte dei Musei ed il Grand Tour Musei, iniziativa promossa dalla Regione Marche, dall’Icom, dalla Direzione Regionale Musei delle Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, e realizzata in collaborazione con gli spazi creativi cittadini e la Scuola di Musica Bettino Padovano.

Due giornate intense di appuntamenti culturali organizzati nei luoghi più suggestivi di Senigallia dove il pubblico potrà godere delle numerose mostre allestite anche attraverso visite guidate, attività laboratoriali proposte da associazioni locali e performance musicali, grazie alla partecipazione dei bravissimi maestri della Scuola di Musica Bettino Padovano.

Tra le mostre organizzate, nelle stanze di Palazzo del Duca, si potrà ammirare una selezione della Collezione Donata Pizzi allestita in “Mise en Scène”, un evento espositivo curato da Luca Panaro, che propone un ricco corpus di opere interamente dedicato alla fotografia al femminile e che verrà inaugurata sabato 17 maggio alle ore 21 nella sala conferenze di Palazzetto Baviera.

A Palazzo del Duca è allestita in modo permanente “Il Realismo Magico Di Mario Giacomelli”, mostra curata da Katiuscia Biondi, dedicata al grande Maestro fotografo senigalliese di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

I preziosi spazi di Palazzetto Baviera fanno da cornice alle mostre “Performance74” dedicata all’artista romano recentemente scomparso, Antonio D’Agostino, legato al movimento artistico Fluxus ed “Elisabetta Gut – Plume de Poète”, che sperimenta il rapporto tra immagine e scrittura. Per le due mostre domenica 18 maggio sono previste visite guidate rispettivamente alle ore 17 e alle ore 16 con prenotazione obbligatoria.

Alle ore 18 di sabato 17 maggio, nella sala conferenze di Palazzetto Baviera, verrà presentato lo stato dell’arte dei lavori di riqualificazione e restauro delle sale degli Stucchi del Brandani a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, mentre dalle 17 alle 23 si potrà assistere al laboratorio aperto di Restauro Tessile a cura di Raffaella Chiucconi.

Inoltre, nel suggestivo cortile quattrocentesco del Baviera sabato 17 maggio dalle ore 18.45 risuoneranno le note di “Artam Ensemble” con l’esibizione di Elena Solai al flauto, Lara Moroni al pianoforte e Daniele Gemignani al contrabbasso.

Le mostre allestite a Palazzo del Duca, Palazzetto Baviera potranno essere visitate sabato 17 maggio dalle ore 17 alle ore 23 usufruendo di un biglietto a prezzo agevolato, mentre domenica 18 maggio, le mostre saranno aperte dalle 15 alle 20 con il solito biglietto di ingresso.

Le meraviglie antiche della città romana potranno essere ammirate presso l’Area Archeologica e Museo La Fenice con ingresso gratuito e saranno accompagnate dalla musica jazz dei Motswako Jazz Collective che si esibiranno alle ore 21.15 di sabato 17 maggio. L’apertura del sito osserverà i seguenti orari: sabato 17 maggio dalle 17 alle 23; domenica 18 dalle 15 alle 20.

Al Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi” domenica 18 maggio sarà inaugurata alle ore 18 “Una sagra d’altri tempi”, una selezione di fotografie che ritraggono l’antica festa della frittata di Scapezzano. A seguire il concerto del Maestro Giacomo Rotatori che con la fisarmonica si esibirà in “Le ballate del mondo”.

Nel Palazzo dell’Ex Gioventù Italiana domenica 18 maggio alle ore 18.30 verrà presentata l’opera donata al Comune di Senigallia da Evaristo Petrocchi “Tempesta di baccelli di glicine”.

La Rocca Roveresca sarà aperta al pubblico sabato 17 maggio dalle 9.30 alle 18.30. Alle ore 21 di sabato all’interno del cortile le classi di canto e di chitarra della prof.ssa Sandra Caroni e della prof.ssa Anna Greta Giannotti si esibiranno nella performance musicale “Unplugged”. Domenica l’orario di apertura sarà dalle 8.30 alle 19.30.

La prestigiosa collezione d’arte, tra cui la Pala di Senigallia, opera del Perugino custodita presso la Pinacoteca Diocesana potrà essere visitata dalle 21 alle 24 di sabato 17 maggio, con visite guidate gratuite con partenza alle 21.30 e alle 22.30.

Sabato 17 e domenica 18 maggio dalle 15 alle 20 l’Ex Pescheria del Foro Annonario ospiterà il workshop di antiche tecniche di stampa fotografica “SlowPhoto” a cura dell’associazione ArtLine, mentre alle 16.30 di domenica 18 maggio nello spazio Visionaria di Palazzo del Duca saranno allestiti, a cura dell’Associazione Lapsus, laboratori per grandi e piccini ispirati alla mostra “Mise en scène”, per favorire momenti di condivisione creativa tra genitori e figli. Questo secondo laboratorio sarà accessibile gratuitamente, ma su prenotazione.

Molti degli spazi creativi saranno aperti in città per l’occasione con una diversificata proposta culturale contenente eventi espositivi, conferenze, laboratori e percorsi artistici tematici, tra cui il Museo del Giocattolo Antico, Atelier Fratelli Bandiera, Atelier 41, Atelier Lapsus, Mastai, Box/3.

Maggiori informazioni e dettagli sono riportati nella locandina allegata.

Per informazioni e la prenotazione delle visite guidate e dei laboratori rivolgersi a: circuitomuesale@comune.senigallia.an.it.