“Marche, rebus liste di attesa: la salute non è un gioco, ma diritto sacrosanto del cittadino” L'avv. Amici scrive ad assessore regionale alla sanità Saltamartini, al presidente Acquaroli, ai direttori di ARS e AST

Il Resto del Carlino del 18 aprile 2025 ha pubblicato un articolo dal titolo “Il rebus delle liste di attesa”.

Nell’articolo l’Assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha dichiarato tra l’altro che il cittadino, nei casi in cui non è stata garantita la prestazione sanitaria nei termini di legge, viene preso in carico dal Centro Unico di prenotazione CUP e può chiedere poi il rimborso se il CUP “non si fa vivo nei tempi entro i quali esiste il diritto di essere richiamato“.