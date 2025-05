I volontari della Croce Rossa Senigallia all’opera Con l'arrivo delle bella stagione si moltiplicano gli eventi con la loro presenza

309 Letture Cronaca

Con l’arrivo della bella stagione, si moltiplicano gli eventi sportivi e il Comitato della Croce Rossa Italiana di Senigallia è pronto, ancora una volta, a fare la sua parte con professionalità e dedizione.

Lo scorso fine settimana, i volontari CRI sono stati protagonisti di un’intensa tre giorni di assistenza durante il terzo Trofeo Vesmaco – Città di Senigallia, manifestazione rotellistica di respiro internazionale svoltasi presso il pattinodromo comunale dal 2 al 4 maggio. Circa 700 atleti hanno animato la competizione con gare spettacolari, mentre il personale sanitario della Croce Rossa di Senigallia ha garantito un presidio costante e organizzato: un posto medico avanzato, un punto di primo intervento, un’ambulanza, un mezzo logistico e ben 42 operatori — tra cui medici e infermieri — hanno assicurato l’assistenza necessaria per tutta la durata dell’evento.

In contemporanea, un altro gruppo di volontari del Comitato ha prestato servizio presso il Palasport cittadino, in occasione delle finali regionali del campionato Under 13 di pallacanestro, dimostrando ancora una volta la capacità della CRI di operare su più fronti, mantenendo alti standard di efficienza.

Infine, un’esperienza di respiro internazionale ha coinvolto una rappresentativa della CRI Regione Marche, impegnata nel servizio di assistenza sanitaria durante la tappa del campionato mondiale di Formula E nel Principato di Monaco. All’interno di questo team anche due volontari del Comitato di Senigallia, che hanno prestato servizio per l’intero weekend, sia a bordo pista che sugli spalti, in collaborazione con la Croce Rossa Monegasca.

La stagione sportiva si apre dunque all’insegna dell’impegno e della presenza attiva sul territorio (e oltre) per il Comitato di Senigallia, confermando il ruolo della Croce Rossa come punto di riferimento fondamentale in ogni contesto, anche nei momenti di festa e competizione.

“L’inizio della stagione sportiva rappresenta per noi non solo una sfida operativa, ma soprattutto un’opportunità di crescita e di testimonianza concreta dei nostri valori. Essere presenti su eventi così rilevanti, anche a livello internazionale, dimostra la preparazione e la dedizione del nostro personale volontario” – ha dichiarato il Presidente del Comitato CRI Senigallia Andrea Marconi – “A loro va il mio più sincero ringraziamento: con spirito di servizio e competenza, portano ogni giorno l’opera della Croce Rossa là dove serve”.