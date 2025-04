Si chiude a Senigallia il corso di fotografia Luas Il 4 aprile si parla di Mario Dondero

Si concludono gli incontri del Corso di Storia e Tecniche della Fotografia della Libera Università degli Adulti: ultimo appuntamento venerdì 4 aprile alle 16.30 presso la sala incontri di Palazzetto Baviera.

Il coordinatore del corso, Prof. Stefano Schiavoni, presenterà il Prof. Pacifico D’Ercoli, Direttore della Fototeca Provinciale di Fermo, l’importante istituzione marchigiana che lavora da anni alla costituzione ed alla cura di Fondi Archivistici come quelli di Arnoldo Ciarrocchi e Luigi Crocenzi.

L’attività dell’Archivio Dondero si inaugura nel novembre 2013 ed è uno dei più importanti e ricchi presenti nel nostro Paese. Un patrimonio culturale d’inestimabile valore: 250.000 diapositive a colori, 350.000 negativi in bianco e nero, alcune migliaia di stampe, 150 quaderni di appunti e annotazioni. Mario Dondero aveva scelto Fermo per trascorrere gli ultimi anni della sua vita e preso la decisione di lasciare il suo Archivio nelle Marche.

Tutto è custodito ad Altidola presso la Sede della Fototeca che è organizzatrice di qualificate iniziative espositive come la bella mostra a Roma presso le Terme di Diocleziano nel 2014 ed a Bergamo nel 2017, documentate dai cataloghi editi da Electa e Silvana Editore. L’Archivio ha recentemente prodotto le mostre: il Grande Teatro del Mondo, le Marche di Mario Dondero, Oltre la Polvere, Un Ricordo di Mario Dondero, Dalla Culla all’Umanità.

Una importante attività quella della Fototeca Provinciale di Fermo, fondamentale per mantenere e sviluppare ciò che definiamo “il futuro delle memorie del nostro territorio”. Con questo ultimo incontro il Corso di Storia e Tecniche della Fotografia dà appuntamento al prossimo Anno Accademico.

Per ogni informazione sulla Luas è a disposizione l’ufficio Educazione e Formazione, Via F.lli Bandiera, 11 (Palazzo Ferroni Frati, ex Tribunale), tel. 071 6629350.