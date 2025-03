“Iddu: l’ultimo padrino”, incontri e proiezioni a Senigallia con dibattito, Pesaro e Fano Il 13 e 14 marzo eventi in vista della Giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti di mafia, promossa da Libera

Iddu è lui, Matteo Messina Denaro! E “Iddu. L’ultimo padrino” prenderà vita nell’omonimo film che narra la storia della caccia al boss mafioso, dal 1993 nella top ten dei latitanti più ricercati del mondo.

Un’indagine lungo la pista dei “pizzini” (i fogli scritti e fatti avere “manualmente” ai destinatari) e che obbliga un vecchio politico appena uscito dal carcere, indebitato e tenuto sotto scacco dai servizi segreti, a mettersi in contatto per tendergli una trappola.

Opera diretta a quattro mani da Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, terza puntata di un’avvincente trilogia su Cosa nostra (dopo Salvo e Sicilian Ghost Story), la pellicola animerà alcune sale della comunità delle Marche, con questo programma:



Giovedì 13 marzo 2025

– ore 19.00: Senigallia, cinema Gabbiano. Alle ore 19.00, incontreremo in sala il regista Antonio Piazza, l’attore Giuseppe Tantillo ed in video collegamento Rosy Bindi, già presidente della Commissione parlamentare antimafia; alle 20.15 ci sarà la proiezione del film, a cui farà seguito il dialogo in sala con regista ed attore.

Venerdì 14 marzo 2025

– ore 20.30: Pesaro, cinema ‘Solaris’, presentazione del film, con il regista Antonio Piazza e l’attore Giuseppe Tantillo

– ore 21.15: Fano, cinema ‘Masetti’, presentazione del film, con Antonio Piazza e l’attore Giuseppe Tantillo, proiezione e incontro con il pubblico al termine della proiezione.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Libera nell’ambito di ‘100 passi verso Trapani’, appuntamenti sparsi in tutta Italia in vista della ‘Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie’, proposta il 21 marzo di ogni anno dall’associazione nazionale presieduta da don Luigi Ciotti (quest’anno, appunto, a Trapani).

Ricordiamo sempre, infine, che per evitare file e risparmiare tempo è possibile acquistare in anticipo i biglietti, già disponibili sia in cassa che online sul sito www.cinemagabbiano.it o sul sito www.masetticinema.it, www.solaris.it