Screening Epatite C: adesione molto alta in AST Ancona Da luglio 2023 a febbraio 2025 sono stati eseguiti 17.772 esami

Prosegue con successo lo screening gratuito per identificare le infezioni da virus dell’Epatite C (HCV) promosso dalla Regione Marche e rivolto a tutti i soggetti nati tra il 1969 e il 1989.

Nel territorio della AST di Ancona, dal mese di Luglio 2023 ad oggi, sono stati eseguiti 17.772 esami di primo livello (ricerca degli Anticorpi anti-HCV), 63 test per la ricerca del genoma virale e sono stati individuati 10 soggetti affetti da epatite C, prontamente inviati ai centri di cura specialistici per iniziare un percorso diagnostico-terapeutico dedicato.