Banco Marchigiano Subissati US Pallavolo Senigallia esce dalla Coppa Marche Non basta una doppia rimonta col Lucrezia, che vince 3-2

Sconfitta al tie-break per il Banco Marchigiano Subissati che esce nella semifinale di Coppa Marche di C femminile giocata a Marotta.

Vince 3-2 Lucrezia, che domenica 23 febbraio giocherà in casa la finale.

Parziali di 25-19 25-23 25-27 16-25 15-10.

Nel primo set si è rivista la deludente squadra delle ultime settimane di campionato, a tratti spenta e con difficoltà a costruire la propria modalità di gioco.

Nel secondo parziale, dopo un inizio fotocopia del primo set, le neroazzurre invece spingevano sull’acceleratore e superavano le avversarie ma a fine set una clamorosa decisione arbitrale assunta dopo veemente richiesta della panchina avversaria ha condizionato il parziale di fatto influenzato in maniera determinante dal duo arbitrale.

Da quel momento l’arbitraggio ha compiuto una serie di decisioni ritenute fortemente penalizzanti dalle senigalliesi. Terzo e quarto set tuttavia ben diversi con Senigallia che impone il suo ritmo e Barbetta che guida la squadra neroazzurra alla doppia rimonta che porta al quinto set.

Il tie-break però non è all’altezza dei due parziali precedenti: il Banco Marchigiano Subissati conferma la mancanza di continuità sotto il profilo mentale e lascia via libera al Lucrezia che va in finale.