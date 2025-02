Difesa Legittima Sicura, giornata di riflessione con gli studenti 900 coinvolti a Senigallia

“Sentiamo nel cuore che difendersi è un diritto innato nell’uomo ma il nostro codice penale, che risale agli anni del fascismo, inquadra la legittima difesa come una concessione dello Stato e non come un diritto individuale. E’ un istituto vecchio non più compatibile con la cultura liberale”.

Queste le parole con cui l’Avv. Roberto Paradisi, coordinatore nazionale di Difesa Legittima Sicura e docente universitario a Perugia, ha introdotto la giornata di approfondimento con oltre 900 studenti che hanno gremito il palazzetto dello sport di Senigallia, martedì 11 febbraio.

Una giornata di riflessione, approfondimenti e di azione con una esibizione di difesa personale, coordinata dall’olimpionica Lucia Morico, testimonial di DLS e in collaborazione con la scuola di ju jitsu di Senigallia “Ludi e Victoria” e la scuola di taekwondo di San Lorenzo in Campo.

Presenti tutte le autorità militari locali con il capitano dei carabinieri Basilicata, il vice-questore Bosco e il comandante della Tenenza della Guardia di Finanza Cavuoto.

A fare gli onori di casa, i dirigenti scolastici Alessandro Impoco e Simone Ceresoni.

I saluti istituzionali li hanno portati la dott.ssa Giuseppina Campolucci dell’Unione dei Comuni che patrocina il progetto insieme all’Ambito Territoriale 8 e l’assessore Cinzia Petetta che ha sottolineato l’importanza per i giovani di partecipare a progetti di cittadinanza attiva.

L’iniziativa – che ha suscitato un vivo interesse tra i giovani studenti di Corinaldesi-Padovano e Panzini – rientra nel percorso di educazione alla legalità e alla lotta contro la violenza sulle donne che Difesa Legittima Sicura curerà con gli studenti nelle prossime settimane.

Proprio al Corinaldesi-Padovano, di intesa con il dirigente scolastico Ceresoni, prenderà il via un progetto di legittima difesa integrata con un corso base di auto-difesa nella legalità e approfondimenti giuridici su un tema sempre di attualità.

“Soprattutto per le ragazza – ha sottolineato l’olimpionica Lucia Morico, testimonial di DLS che ha invitato studentesse e studenti a partecipare ai corsi – sapersi difendere è oggi fondamentale. Non bisogna diventare campionesse, ma certamente acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e saper riconoscere situazioni di rischio può fare la differenza”.

