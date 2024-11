Le eccellenze delle Marche in mostra ad “Artigiano in fiera” Ben 40 le imprese marchigiane presenti fino all'8 dicembre a Fieramilano Rho

Tradizioni artigiane che danno vita a prodotti unici, frutto di passione e ‘saper fare’ uniti all’innovazione: è l’artigianato delle Marche, che anche quest’anno si mette in vetrina ad Artigiano in Fiera, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30.