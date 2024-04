Nicola Zingaretti a Senigallia In occasione delle Elezioni Europee 2024

Il Partito Democratico di Senigallia è lieto di invitare la cittadinanza all’incontro con l’on. Nicola Zingaretti, candidato nelle Elezioni Europee che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno.

Nicola Zingaretti è stato parlamentare europeo dal 2004 al 2008, presidente della provincia di Roma dal 2008 al 2012 e dal 2013 al 2022 presidente della regione Lazio.

Con le primarie del 2019 è diventato segretario del Partito Democratico; lo è stato fino al marzo 2021.

Con le elezioni del 25 settembre 2022 è diventato membro della Camera dei deputati.

Secondo Zingaretti con tutto quello che sta succedendo in Italia, costruire l’alternativa è un dovere.

Sull’Europa si confronteranno due idee diverse: le destre dei nazionalismi, degli egoismi degli Stati e la possibilità di costruire un’Europa più forte, protagonista e soprattutto più umana! Un’Europa che crea giustizia per le persone e per il pianeta, crea lavoro e combatte lo sfruttamento , promuove la pace e ferma le guerre, crede nelle libertà contro le dittature, investe sul sapere per dare un domani alle ragazze e ai ragazzi. Durante i difficili anni del COVID abbiamo lottato e ottenuto il Next generation EU, miliardi di euro per la lotta alle diseguaglianze, per il lavoro, la sanità, la formazione, la transizione ecologica e digitale.

Spesso l’Europa è assente ma la colpa è dei nazionalismi che non vogliono che ci sia.

L’Europa più forte e più umana rappresenta la speranza di vivere in pace e con più giustizia per tutte e tutti.

L’incontro si terrà presso la sede del Partito Democratico, in Via Arsilli 94, dalle ore 17.30