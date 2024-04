Asfaltature in programma a Senigallia in via Ancona, via Marche e via Feltrini Proseguono i lavori di sistemazione nei tratti stradali della zona Ex Piano Regolatore attorno a viale Anita Garibaldi

221 Letture Cronaca

Per completare i lavori di una parte del piano regolatore, dopo la risistemazione di Viale A. Garibaldi, l’Amministrazione sta provvedendo a sistemare le strade limitrofe.

I lavori riguardanti i nuovi marciapiedi autobloccanti che non sono ancora terminati e devono essere ancora vibrati ed assetati; le connessioni devono essere chiuse con sabbia pressata e al temine avranno le stesse caratteristiche di tutti i marciapiedi di Viale A. Garibaldi e dell’intera zona.

Ma a partire da lunedì 15 aprile inizieranno i lavori di asfaltatura di via Marche, via Ancona e via Feltrini (via Feltrini verrà asfaltata verosimilmente mercoledì 17, previa fresatura e rimozione di tutte le radici residue, che renderanno la strada perfettamente liscia).

da Silvano Cingolani Frulla