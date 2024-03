Successo per l’incontro su Camilla Ravera in scena alla Biblioteca Antonelliana Il prossimo appuntamento con la rassegna "Contemporanee. Pagine di protagonismo femminile" si terrà il 21 marzo

201 Letture Cultura e Spettacoli

Nuova consistente affluenza di pubblico, nel pomeriggio di giovedì 14 marzo nella Sala Conferenze della Biblioteca Antonelliana, per la Rassegna “Contemporanee. Pagine di protagonismo femminile”, diretta da Lidia Pupilli. Proprio la direttrice scientifica della Rassegna, e dell’Associazione di Storia Contemporanea, ha presentato e moderato l’incontro con la prof.ssa Sara Carbone che ha magistralmente raccontato, con testi e testimonianze alla mano, la vicenda umana e politica di Camilla Ravera, l’esponente comunista che non ha mai rinunciato nelle sue scelte a una grande coerenza di fondo: politica, umana, partecipativa.

Potremmo dire che si tratta della coerenza che manca a parte del nostro tempo e della nostra società, confusi, distratti e in parte prevenuti. Giovedì sera – un particolare, nella foto cortesemente fornitaci dalla Biblioteca – c’erano una trentina di persone a seguire l’incontro, per la precisione 32, poiché questo era il numero delle copie della pubblicazione che avevamo portato e abbiamo regalato. Organizzare la cultura è da sempre una cosa difficile e tanto più lo è diventato dopo la pandemia. Ma finché Senigallia continuerà a rispondere con interesse e partecipazione, in omaggio alla sua consolidata storia di città democratica, continueremo a proporre occasioni di dialogo e di confronto perché così una comunità cresce e guarda al futuro.

L’Associazione si avvicina al suo 1.200° evento proposto in città, in Italia, in Europa e negli Stati Uniti nel corso dei suoi 13 anni di vita, un’attività premiata già dal Presidente Napolitano con la Medaglia d’Oro della Cultura nel 2013.

Dalla coerenza di Camilla passeremo la prossima settimana, giovedì 21 marzo alle ore 18.00, a parlare di donne che si sono distinte nella carriera medica: a farlo sarà la dottoressa Vanessa Sabbatini, dottoranda all’Università Politecnica delle Marche, che sarà introdotta dalla socia Monica Diambra. Al termine omaggeremo i presenti con la nuova edizione dell’intervista esclusiva rilasciataci da Licia Rognini, la vedova di Giuseppe Pinelli, l’anarchico defenestrato dalla Questura di Milano nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969: questa nuova edizione si avvale della Postfazione di Silvia Pinelli.