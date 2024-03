Seminario sulle tecniche di redazione dell’atto amministrativo Grande successo di pubblico a Senigallia

Grande partecipazione di pubblico venerdì pomeriggio all’Auditorium San Rocco a Senigallia con il primo seminario sulle tecniche di redazione dell’atto amministrativo e con la presentazione della seconda edizione del ciclo di conferenze dedicato al sistema e alle fonti del diritto nelle autonomie territoriali, con il Prof. Stefano Villamena dell’Università degli Studi di Macerata, rivolto a cittadini, amministratori pubblici, funzionari e dipendenti pubblici, professionisti.



Tanti i saluti istituzionali e quelli degli ordini professionali a cominciare dal Sindaco Massimo Olivetti e dal Presidente del Consiglio Massimo Bello per poi passare a quello del Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini, dell’Assessore regionale agli enti locali e al bilancio Goffredo Brandoni, del Presidente del Consiglio di Ascoli Piceno Alessandro Bono, che ha portato anche quelli di ANCI Marche e del Sindao di Ascoli Piceno Marco Fioravanti.

Il primo appuntamento seminariale ha visto la partecipazione e il patrocinio anche degli Ordini professionali a cominciare da quello degli Avvocati, degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Ancona.

Gradito e importante anche il saluto della Presidente dell’Aiga, l’Associazione nazionale dei giovani avvocati Simona Mengarelli, coordinatrice della sezione di Ancona.

L’iniziativa formativa si svilupperà in ulteriori due incontri (12 aprile e 17 maggio) e affronterà argomenti di attualità e di interesse: dalla semplificazione amministrativa alla legge sul procedimento amministrativo per poi esaminare il nuovo codice degli appalti. Temi, su cui professionisti, cittadini e pubblica amministrazione si confrontano e dialogano quotidianamente.

Gli eventi hanno avuto il patrocinio anche del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, il cui Direttore Prof. Stefano Polllastrelli, ha portato i suoi saluti augurali tramite il Prof. Stefano Villamena, titolare della cattedra di diritto amministrativo e presidente del corso di laurea in scienze giuridiche dell’Universita’ di Macerata, che è stato il relatore del primo appuntamento di ieri pomeriggio e che lo vedrà protagonista anche in quelli successivi.

Il progetto formativo è alla seconda edizione e nasce da un’idea del Presidente del Consiglio Massimo Bello, che ha voluto, insieme al Sindaco Olivetti, creare occasioni di incontri e di approfondimenti di qualità, tali che potessero offrire opportunità di aggiornamento, di conoscenza e di apprendimento di tutto ciò che si muove fuori e dentro agli enti locali.

“La partecipazione a questi eventi, che sono molto seguiti, rappresenta un modo diretto – ha detto il Presidente Massimo Bello, che è anche il coordinatore scientifico dei tre seminari – per attivare un confronto tra il tessuto territoriale e la pubblica amministrazione, che negli ultimi vent’anni ha modificato e aggiornato la realtà comunicativa e gli strumenti a disposizione dei soggetti, che operano e che dialogano con gli uffici pubblici.”

Il ciclo di seminari ha avuto, infine, la partecipazione e il patrocinio di ANCI e AICCRE Marche, le due associazioni, che raccolgono i Comuni d’Italia e quelli d’Europa, i cui saluti istituzionali sono stati portati alla platea dai Presidente del Consiglio di Ascoli Piceno, Alessandro Bono, e dal Presidente del Consiglio di Senigallia e Vice Presidente vicario di AICCRE Marche, Massimo Bello.