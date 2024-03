Frode informatica ai danni di imprenditore senigalliese Ben 43.000 euro, processo ad Ancona

Un cittadino rumeno di 47 anni residente in Lombardia è finito a processo ad Ancona per frode informatica che sarebbe stata compiuta ai danni di un imprenditore senigalliese.



Il senigalliese aveva effettuato un bonifico online per il suo commercialista ma i soldi al professionista non sono mai arrivati, venendo intercettati e poi finendo sul conto di una banca finlandese.

Si tratta di ben 43.000 euro: l’imprenditore aveva sporto denuncia.

Stando alle accuse il legale rappresentante di un azienda del posto nel 2020 ha disposto un bonifico di circa 43.000 euro per pagare la parcella del commercialista a cui però i soldi non sono mai arrivati: sarebbe stato un hacker ad intercettare il pagamento facendo arrivare i soldi prima nel suo conto – che corrispondeva a quello dell’imputato rumeno – e poi in una banca finlandese.

Il quarantasettenne rumeno al momento non è reperibile: prossima udienza il 17 dicembre.