Bando per favorire investimenti e liquidità, la Regione stanzia i primi 20 milioni L'assessore Antonini: "La scelta della Regione è quella di agevolare ogni tipologia di impresa marchigiana"

Si apre il 29 gennaio il bando per le imprese che riassume il lavoro fatto dalla Regione Marche per l’avvio della piattaforma CREDITO FUTURO MARCHE. “La scelta della Regione – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini – è quella di agevolare ogni tipologia di impresa marchigiana. In particolar modo, le piccole imprese, gli artigiani e i lavoratori autonomi che si trovano spesso in difficoltà nell’accesso al credito bancario per la propria attività”.