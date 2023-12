“Campanile chieda scusa e si dimetta dal suo ruolo di consigliere comunale” Russi (Lega Giovani Senigallia): "Usare la forza verbale per mettere a tacere una donna è violenza di genere"

259 Letture Politica

Durante la discussione del bilancio preventivo 2024, si è assistito all’ennesimo e indecoroso spettacolo tenuto dall’ormai scontato “protagonista”, Gennaro Campanile, consigliere comunale di minoranza. Il Consigliere Campanile con tono offensivo, sprezzante e con la presunta volontà di offendere la persona, ha esordito con uno “Stai zitta!” verso l’assessore Elena Campagnolo. Un comportamento vergognoso, indecoroso e misogino, per di più lesivo della dignità di tutte le donne. Non è la prima volta che capita ma è già la seconda, in quanto nella seduta del 18 luglio 2022, Campanile si rivolse verso la Presidente della 4^ commissione Anna Maria Bernardini, con lo stesso identico tono, due episodi che ormai rappresentano una vera e propria consuetudine.

Abbiamo l’ennesima dimostrazione che il consigliere Campanile non è capace di stare dentro un’aula istituzionale di altissimo rilievo cittadino, quale il consiglio comunale; tanto meno di adempiere al meglio al proprio ruolo, in quanto ha violato le norme comportamentali che attengono alla carica di consigliere comunale, mancando di rispetto, per l’ennesima volta contro l’istituzione e stavolta contro un Assessore.

A livello giuridico, usare la forza verbale per mettere a tacere una donna è comunque violenza di genere e questo deve subito far riflettere lo stesso consigliere e tutti i suoi elettori che democraticamente rappresenta. Strano, non avrei mai pensato che una persona che si è sempre fatta paladina di battaglie contro la violenza sulle donne, poi si comporti in questa maniera; è per caso un velo di ipocrisia oppure è incapacità di controllare la rabbia? Per questi motivi, in qualità di referente cittadino e provinciale della Lega Giovani assieme a tutto il gruppo giovanile, chiediamo pubblicamente le scuse e le dimissioni del consigliere Campanile con l’auspicio che in futuro cerchi di avere dei comportamenti da persona più matura e corretta. In tutto questo, vogliamo esprimere la nostra solidarietà nei confronti dell’Assessore Elena Campagnolo, sperando che tali episodi non si ripetano mai più. Ringraziamo anche l’Assessore alle pari opportunità Cinzia Petetta per le parole espresse in merito al fatto accaduto.

Giammarco Russi

(Coordinatore cittadino Lega Giovani Senigallia, commissario prov.le Lega Giovani Marche)