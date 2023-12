Parte una nuova rassegna all’auditorium San Rocco di Senigallia Dal 14 dicembre

Informare e dialogare con cittadine e cittadini su temi e principi utili ad affrontare le complesse sfide del presente: è questo l’obiettivo sostanziale della nuova Rassegna “Perché non possiamo non dirci” che, promossa dall’Associazione di Storia Contemporanea, ANPI e Scuola di Pace “V. Buccelletti”, apre i battenti giovedì 14 dicembre, alle ore 18.00, presso l’Auditorium S. Rocco di Senigallia.

Saranno attivisti, docenti e intellettuali a parlare con la cittadinanza: si inizia con “Perché non possiamo non dirci antifascisti”, tema affidato a Mabel Morri e Roberto Mancini dell’ANPI; presenta Marco Severini, presidente dell’Associazione di Storia Contemporanea. La suggestione per questo ciclo di conversazioni è crociana: nella seconda metà del 1942, in pieno secondo conflitto mondiale, Benedetto Croce pubblicò il breve saggio Perché non possiamo non dirci cristiani, un’opera non scritta di getto ma meditata e accuratamente rivista, con cui l’intellettuale parlava della rivoluzione compiuta dal cristianesimo nella storia come nell’anima e nella coscienza umana. Una rivoluzione propone solitamente nuovi valori e nuove identità e forse nessuna epoca come quella attuale ha bisogno di interrogarsi su quali valori e quali identità servano ad affrontare le sfide complesse della modernità. Da qui la Rassegna che intende trattare tematiche di grande attualità come l’antifascismo, l’ambiente, la cittadinanza repubblicana, il femminismo e la pace. Ogni conversazione è suddivisa in due parti speculari: la prima viene gestita da due conferenzieri, mentre la seconda si incentra nel dialogo con il pubblico, un dialogo troppo spesso confinato a una dimensione ancillare. Una volta conclusa la manifestazione, i testi degli interventi saranno pubblicati e distribuiti gratuitamente nel corso del pomeriggio del 2 giugno, nell’ormai tradizionale “Festa della Pace”. Per il secondo appuntamento ci si sposterà nella Sala Conferenze della Biblioteca “Antonelliana”, ente che collabora all’iniziativa: giovedì 21 dicembre, alle 17.30, presentati da Roberto Mancini, converseranno Alessia Amato, ricercatrice dell’Università Politecnica delle Marche, e Giovanni Spinozzi, imprenditore di Pierpaoli srl.

dagli Organizzatori