Video Notizia – A Senigallia è pronta a partire la Fiera Campionaria 2023, 31esima edizione Più competitiva e interessante che mai: 3000m² di esposizione

Dal 24 al 30 agosto (ore 17.00 / 24.00 – Ingresso gratuito) a Senigallia, presso il parcheggio dello Stadio Bianchelli, la 31° edizione della Fiera Campionaria di Senigallia.

Una Fiera importante per le Marche

Coi suoi 3000 metri quadrati di esposizione, dei quali 650 dedicati al padiglione con gli stand e 900 ai singoli gazebo degli espositori, la fiera punta a soddisfare un’utenza interessata a molti settori merceologici, con brand importanti e tante novità riguardanti vari settori come arredamento e design, senza trascurare il settore del wellness – con brand principi nel campo della cosmesi e nei servizi dedicati alla salute.

Espositori per tutti i servizi

Alla Fiera campionaria troveranno posto brand di vari settori, come i concessionari d’auto, marchi di riferimento del giardinaggio, della cartoleria, dei giocattoli e del nuovo settore dell’e-mobility, senza tralasciare esposizioni dedicate alla moda, al design, all’oggettistica e al made in Italy.

“Come Città di Senigallia siamo orgogliosi che un evento come la Campionaria abbia raggiunto il traguardo importantissimo della 31esima edizione – ha dichiarato il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, presentando l’evento alla stampa – . Un evento che siamo contenti di sostenere e che rappresenta per la città un importante palcoscenico per imprese e realtà artigianali del territorio. Ringraziamo quindi la CNA per la qualità e l’impegno nell’organizzare la manifestazione.”

La Campionaria di Senigallia, dal 24 al 30 agosto, dalle 17.00 alle 24.00 nel parcheggio dello stadio Bianchelli. Ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni sull’evento e per seguire le iniziative giorno per giorno, www.campionariasenigallia.it