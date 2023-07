Demanio Marittimo, il bilancio dell’edizione 2023 Tredicesima volta a Marzocca di Senigallia

Si è conclusa la tredicesima edizione di Demanio Marittimo. KM-278, la maratona dedicata alle arti, all’architettura, al design e alla dimensione adriatica, curata da Cristiana Colli e Pippo Ciorra, che si è svolta sulla spiaggia di Marzocca di Senigallia il 21 luglio: 12 ore ininterrotte, 6am/6pm, animate da 20 incontri con 60 relatori italiani e stranieri seguiti da circa 4.000 persone.



SPAZIOCORPO il titolo di questa edizione che racchiude le parole care a Demanio: comunità, coesistenza, progetto, cultura, conoscenza, visione, sviluppo, cura nella visione di artisti, architetti, studiosi, imprenditori, scienziati, uomini e donne delle istituzioni, autori nell’accezione più ampia.

Lo spazio pubblico che ha accolto il progetto è stao il risultatodi un concorso tra gli studenti della TU Wien – Università Tecnica di Vienna, vinto dal progetto “Swim” di Theresa Pühringer, Johanna Mullins, Leonie Murero.

Il programma internazionale è stato aperto come sempre con l’omaggio al Maestro del Territorio, quest’anno l’artista Enzo Cucchi, marchigiano di Morro d’Alba. I Luoghi in cammino in cui sono narrate forme di rigenerazione, rinascita e ripensamento culturale con Florinda Saieva, Renzo Macelloni, Giulio Vesprini, Erion Veliaj, Anilda Ibrahimi, Mario Cucinella, Massimiliano Tonelli. Le complesse relazioni e percezioni CorpoSpazio con Emanuele Lugli, Francesco Benelli, Martina Ardizzi, Antonio Lo Campo, Paolo Conte.I 100 anni di Italo Calvino analizzati da Francesca Serra con Luca Di Lorenzo Latini e Francesca Molteni. Le frontiere del design esplorate da Marco Sammicheli, in dialogo con Enrico Fratesi. Una ideale partnership con La Biennale Architettura ha ospitato Alexandra Cruz, Irhana Sehovic e Dunja Krvavac, Josephine Michau, James Taylor Foster, Karin Sander, i Fosbury intervistati da Luca Galofaro. Presentazioni di Philippe Rahm, Matilde Cassani, Michael Obrist, Pierpaolo Tamburelli, la rivista Vesper ideata da Sara Marini e discussa da Giovanni Corbellini e Manuel Orazi.

La fotografia è stata protagonista con la mostra Camere con vista. San Benedetto/Pesaro. Andata e ritorno, a cura di Cristiana Colli e Carlo Birrozzi, progetto vincitore dell’avviso pubblico Strategia Fotografia 2022 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con i quattro fotografi Luca Capuano, Paola De Pietri, Pierluigi Giorgi e il sound artist e film maker Alessio Ballerini in dialogo con Andrea Pollarini. Ospite speciale, Mario Cresci con Margerita Guccione, Flavia Parisi, Marco Scotini.

L’esperienza del cibo è stata condotta dalla Cheffa – Maria Vittoria Griffoni – con il suo light dinner del Demanio e arricchita dal nuovo Gin del Demanio di Spaccio Senigallia.

La maratona video ha accompagnato il pubblico verso l’alba con l’anteprima dei progetti sviluppati dal MAXXI e la piattaforma LINA con Rebeka Bratoz, Meriem Chabani and Allan Mensah e molti altri contenuti diversi e multidisciplinari.

La manifestazione è promossa dalla rivista MAPPE, Gagliardini Editore, dall’Associazione Demanio Marittimo.Km-278 con la collaborazione del MAXXI, del Comune di Senigallia, della Regione Marche e il supporto di un’ampia rete di imprese, istituzioni e associazioni.

Demanio Marittimo