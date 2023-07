“La passerella non deve essere un esempio di architettura” Fratelli d'Italia difende le scelte della maggioranza su Senigallia

La sinistra, quasi sparita dal panorama nazionale, dalla Regione Marche e da Senigallia, non è in grado, quando scrive un comunicato stampa, di essere intellettualmente onesta, mistificando, come sempre, la realtà dei fatti.

Del resto, per questa sinistra, è una abitudine ricorrente. Preferiscono mentire, sapendo di farlo, piuttosto che attenersi ai fatti.

La sinistra, in particolare il PD, ha scritto, nell’ultimo comunicato stampa, di ritardi (4/5 mesi!), di impegni non rispettati, di lavori non fatti, di soldi non erogati, di rimborsi da garantire al 100%, ma dimentica, deliberatamente e artatamente, che dopo l’alluvione del 2014 è stata lei a governare (Nazione, Regione e Comune di Senigallia) e che dal 2014 ad oggi alcun lavoro è stato realizzato per mitigare il pericolo esondazione, pur avendo annunciato ingenti risorse destinate alle opere, ma che nessuno ha mai visto fino ad oggi.

Alcun rimborso, se non poche centinaia di euro, dopo qualche anno. La sinistra e il PD non sono riusciti a concretizzare nulla in termini di ristoro alla popolazione alluvionata.

La passerella non è in alcun modo ridicola, come non è affatto vero che un pedone e un ciclista non passino allo stesso tempo. Invitiamo i rappresentanti della sinistra sulla passerella a provare quanto da loro asserito, davanti alla stampa però!

La soluzione individuata, in poco tempo, è un passaggio provvisorio; quindi, non deve essere un esempio di architettura particolare, ma la struttura posizionata deve soltanto permettere l’attraversamento del fiume, in modo funzionale e corretta.

A proposito del “Ponte del Vallone”, la Regione ha dato incarico all’ANAS di sistemarlo; quindi, qualsiasi critica di questa sedicente sinistra a questa Amministrazione sono “fuffa” e niente di più.

Semmai, la sinistra si rivolga all’ANAS, se vuole contestare tempi e modalità.

Per quanto riguarda “Ponte Garibaldi”, come il Presidente Acquaroli ha dichiarato, la struttura attuale sarà demolita e ricostruita in dieci mesi; sarà realizzata decisamente meglio dell’ex Ponte 2 Giugno, su cui, probabilmente, si stanno individuando alcune ipotesi di modifica, considerando la presenza di criticità strutturali importanti.

Comprendiamo il momento politico difficile, che stanno attraversando il PD è tutta la sinistra. Non è certo un momento favorevole per loro e capiamo il disorientamento politico ed istituzionale, ma mentire, sapendo di farlo e mistificare i fatti non aiuta a risollevarsi da questa situazione di confusione, in cui il PD e la sinistra si trovano.

Un po’ di onestà intellettuale non impedisce a nessuno il diritto alla critica, anche perché i cittadini non vivono altrove, sono coscienti, conoscono i fatti e dove sia la realtà, non certo quella che la sinistra e il PD sono abituati a raccontare per “rimanere politicamente a galla”.