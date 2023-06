Trasferta in Trentino per il Luna Sports Academy Senigalliesi a Cavalese dal 15 al 18 giugno

Trasferta in Trentino dal 15 al 18 Giugno per le categorie Giovanissimi (nati 2014-2015) ed Esordienti (nati 2012-2013) della LunA Sports Academy nella bellissima location di Cavalese (Tn), dove presso il Palaghiaccio si sono tenuti i tradizionali “Giochi Nazionali Bruno Tiezzi” un vero e proprio campionato italiano di pattinaggio corsa aperto alle categorie più piccole.



La Società Senigalliese si è presentata all’appuntamento con 15 atleti accompagnati dai tecnici Santarelli Michele e Magini Roberta ottenendo spesso ottimi piazzamenti ( un 9° ed un 10° posto per Frulla Leonardo, un 12° per Jurgo Cristina ed un 13°posto per Romagnoli Edoardo) che sono valsi al termine della 3 giorni di gare un “eccellente” 11°posto di Società fra le oltre 70 partecipanti.

Hanno partecipato alla trasferta: Romagnoli Matilde, Benedetti Penelope, Ferrato Nicoletta, Jorgo Cristina, Emili Greta, Angrisani Leonardo, Frulla Leonardo, Romagnoli Edoardo, Piccioli Gabriel, Giuliani Martino, Murgia Lorenzo, Sabbatini Ettore, Bartolazzi Filippo, Pongetti Nicola, Onori Marco.

Da

Luna Sports Academy