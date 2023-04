“Pulizia della spiaggia ancora da completare, programmazione degli eventi assente” Interrogazione da Dario Romano (PD): "L'estate è alle porte e l'amministrazione a Senigallia è per il terzo anno di fila in ritardo"

195 Letture Politica

Nella giornata di mercoledì 19 aprile ho presentato una interrogazione scritta urgente per chiedere di procedere immediatamente con la pulizia dell’arenile, liberandolo da detriti e rifiuti urbani.

Non è possibile che ai turisti in arrivo venga data, come biglietto da visita, una spiaggia così mal curata e sciatta in alcuni tratti, non è accettabile. Così come non è accettabile la mancata cura e gestione del verde cittadino e delle frazioni, sulla quale torneremo presto, viste le ingenti spese sostenute e previste nel nostro bilancio.

La gravità della situazione è stata segnalata da diversi operatori, cittadini e turisti che ci hanno personalmente raggiunto e richiesto di farci portavoce di un disagio diffuso. E’ inaccettabile che la città non si presenti pronta e accogliente, siamo la prima città turistica delle Marche.

Torneremo anche sulla mancata presenza a luglio del villaggio Coldiretti. Al di là dei motivi, annunciare lo stesso per poi annullarlo è un altro segnale terribile da un punto di vista turistico e d’immagine per la città.

Dario Romano

Capogruppo PD Senigallia