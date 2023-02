Gli attivisti di Ultima Generazione portano a Senigallia la campagna “Non paghiamo il fossile” Appuntamento mercoledì 22 febbraio alle ore 18.00

140 Letture Associazioni

Dopo la tragica alluvione del 15 Settembre che ha colpito il nostro territorio è evidente la nostra fragilità agli effetti del cambiamento climatico. Sosteniamo che sia fondamentale agire con urgenza nella prevenzione del rischio coinvolgendo la popolazione ed ascoltando i suoi bisogni.

Allo stesso tempo dobbiamo agire ora per contrastare le cause economiche e sociali del disastro climatico. Per questo abbiamo invitato le attiviste e gli attivisti del movimento Ultima Generazione a condividere le loro idee e pratiche a Senigallia. Le azioni dirette di protesta che li hanno reso famosi sono soltanto l’inizio di una attivazione della società civile che è destinata a crescere.

Invitiamo alla massima partecipazione!

Mercoledì 22 Febbraio dalle ore 18

Presentazione della campagna “non paghiamo il fossile” promossa da Ultima Generazione

Via Nazario Sauro 18 Senigallia

da: Brigate Volontarie per l’Emergenza – Marche