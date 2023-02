Tempi lunghi per la riapertura del ponte sul Misa tra Vallone e Cannella di Senigallia Si è tenuta l'Assemblea Pubblica con Sindaco e Assessori: impegno per una mozione che richieda interventi a Regione

Dalla tragica alluvione del 15 settembre 2022 il ponte che attraversa il Fiume Misa collegando la frazione di Vallone con la frazione di Cannella è chiuso al transito e questa situazione, che si protrae da quasi 5 mesi, sta arrecando diversi disagi alla cittadinanza.

Al fine di capire i tempi di riapertura del ponte il Circolo Arci Vallone ha deciso, su sollecito di diversi soci e membri della comunità vallonese, di organizzare un momento di incontro e di confronto, tenutosi lo scorso 25 gennaio, alla presenza del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, dell’Assessore alle Frazioni Gabriele Cameruccio, dell’Assessore ai Lavori pubblici, Protezione civile, Viabilità e Mobilità Nicola Regine e di altri Consiglieri di Maggioranza e di Opposizione sensibili al tema trattato.

Dopo l’introduzione del Presidente del Circolo Arci Vallone Riccardo Mandolini, che ha riportato all’Amministrazione comunale i disagi provocati dalla chiusura del ponte al transito, e l’intervento del Vicepresidente Marco Pettinari, che ha presentato la petizione rivolta al Commissario delegato per l’emergenza legata agli eventi alluvionali Francesco Acquaroli, con l’obiettivo di rafforzare la necessità di un ripristino del ponte, è stata la volta del Sindaco Massimo Olivetti che è intervenuto per aggiornare l’Assemblea sull’attuale stato dei lavori e i relativi tempi di intervento per la riapertura del ponte in oggetto.

Tempi piuttosto lunghi anche per via del fatto che l’ente esecutore dei lavori di ristrutturazione è Anas SpA, la stessa società che ne ha deciso la chiusura per motivi strutturali.

Dopo molteplici interventi da parte del pubblico l’Assemblea si è conclusa con l’impegno di far approvare dal Consiglio comunale una mozione con la quale si andrà a chiedere al Commissario e Presidente della Regione Marche di, dato l’importo dei lavori meno eccessivo rispetto ad altre opere, agire in tempi brevi sul ripristino di un ponte che rappresenta un’importante via di collegamento tra la strada regionale 360 Arceviese e la strada provinciale Corinaldese.

da Circolo Arci Vallone APS