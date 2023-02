“Omaggio a Piazzolla” in esclusiva regionale sabato 4 febbraio per Senigallia Concerti Il sassofono di Federico Mondelci con I Virtuosi Italiani, Fabio Furia al bandoneon, ballerini Margarita Klurfan e Walter Cardoso

La sensualità e la magia del Tango al Teatro la Fenice di Senigallia, per la rassegna Senigallia Concerti. Con orchestra, sassofono, bandoneon e ballerini argentini.

Appuntamento, con musica e spettacolo in esclusiva regionale di tango, sabato 4 febbraio alle ore 21 con “Omaggio a Piazzolla – Tango, un pensiero triste che si balla”.

La Stagione di Senigallia Concerti ha fidelizzato un pubblico numerosissimo e partecipe agli eventi. E’ ancora viva l’eco del successo dello spettacolo Preludes, musica e danza, che si è tenuto in teatro giovedì 26 gennaio e ora gli organizzatori si accingono a presentare un nuovo spettacolo che unisce la musica di Astor Piazzolla alla danza.

Protagonista d’eccezione è l’Orchestra I Virtuosi Italiani che abbiamo già incontrato al Teatro La Fenice lo scorso anno con Uto Ughi e a novembre con Paolo Fresu e ora con Federico Mondelci nella doppia veste di direttore e sassofono solista. Ci sarà poi la presenza dello strumento principe dal tango, il bandoneon e a suonarlo sarà Fabio Furia, un autentico fuoriclasse, ritenuto tra i massimi interpreti della scena musicale attuale.

Il M° Mondelci studia la musica di Piazzolla dal 1992 “all’epoca era raramente eseguita nelle sale da concerto e intuii le potenzialità anche in questo ambito. Decisi così di orchestrare alcune sue composizioni per sassofono e orchestra. Fu un’esperienza esaltante e ne fui artisticamente e spiritualmente rapito. Sentivo che avrei potuto dare una nuova voce al sassofono. Dal mio sassofono allora è venuto fuori un suono nuovo e ne fui io stesso, prima ancora del pubblico, ad esserne travolto”.

L’Orchestra I Virtuosi Italiani, Federico Mondelci al sassofono e Fabio Furia al bandoneon, eseguiranno alcuni tra i brani più straordinari di Piazzolla: Adios Nonino, Violentango, Milonga de Angel, Escualo, Oblivion, Libertango, Cierra Tus Ojos Y Escucha, Tristezas de un doble A e infine Acongagua Concerto per bandoneon e orchestra. Molto significativa sarà anche la presenza di Margarita Klurfan e Walter Cardoso

“Un pensiero triste che si balla”, così amava definire il Tango Astor Piazzolla citando Enrique Santos, che in questo progetto trova la sua completezza nella danza: sul palcoscenico di Senigallia si esibiranno, in uno spettacolo in esclusiva regionale, Margarita Klurfan e Walter Cardoso, splendidi ballerini argentini e autentici fuoriclasse della danza, che interpreteranno i tanghi e milonghe di Piazzolla.

Biglietti disponibili sia sul circuito di Vivaticket sia nella biglietteria del teatro. La biglietteria è aperta dal giovedì al sabato dalle ore 17 alle ore 20, sabato è aperta anche la mattina dalle 9.30 alle 12.30. Biglietti da 10 a 15 euro. Infoline 071 7930842 negli orari di apertura della biglietteria e 335 1776042 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30) e su www.marchefestival.net.

La rassegna SENIGALLIA CONCERTI è una stagione concertistica promossa dal Comune di Senigallia e dall’Associazione Lemuse, che si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche.

Nella pagina YouTube di Marche Festival sono disponibili tre video per entrare nell’atmosfera che sabato si respirerà al Teatro La Fenice di Senigallia