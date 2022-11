“Subito per Senigallia una struttura al posto di Ponte Garibaldi” "Urgente fare in fretta anche con struttura ciclopedonale come già fatto a Trecastelli"

“La Regione provveda urgentemente alla demolizione di ponte Garibaldi e, in attesa della sua ricostruzione, si adoperi per l’installazione di una struttura ciclo-pedonale provvisoria che consenta di collegare nuovamente le due sponde del fiume Misa.

So bene che i problemi attuali sono molteplici, ma il permanere di una città divisa letteralmente a metà non solo è fonte di notevoli disagi per i cittadini, ma soprattutto rischia di pregiudicare la ripresa di tante attività economiche del centro storico”.

A dirlo è il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, che ha depositato questa mattina un’interrogazione alla giunta regionale per sollecitare l’intervento già oggetto di una mozione proposta dall’opposizione – Partito Democratico, Diritti al Futuro, Vivi Senigallia, Vola Senigallia – e approvata all’unanimità dal consiglio comunale lo scorso 28 ottobre.

La discussione in aula avverrà in occasione del prossimo consiglio regionale dell’8 novembre.

“Si tratta di un intervento – spiega Mangialardi – che può essere realizzato in tempi brevi e con un costo assolutamente sostenibile, come peraltro già avvenuto circa sette anni fa nel vicino Comune di Trecastelli. Bene ha fatto l’opposizione di Senigallia a presentare un atto per impegnare la giunta Olivetti ad attivarsi presso la Regione Marche. Auspico che martedìprossimo in aula potremo trovare una analoga sensibilità da parte della presidente e dell’assessore al fine di conoscere non solo se è intenzione della giunta regionale rispondere positivamente alla richiesta del consiglio comunale di Senigallia, ma anche i tempi di attesa per il ripristino della viabilità in quel tratto strategico”.

Maurizio Mangialardi