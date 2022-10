L’Astronave Interstellare dell’AEHT è decollata da Senigallia Concluse le Olimpiadi record delle scuole alberghiere

L’Astronave Aeht è ripartita per il suo viaggio interstellare, a bordo ci sono futuri chef, barman, pasticceri, maitre, sommelier e professionisti del settore turistico di tutta Europa, che hanno concluso con una cena di gala in piazza Garibaldi, nel pieno centro storico di Senigallia, la 35th annual conference dell’Associazione europea hotellerie e turismo (Aeht), ospitata dall’Istituto di istruzione superiore Alfredo Panzini.

Un galà spaziale che ha entusiasmato anche i passanti, dopo due giorni di competizioni che hanno visto gli studenti delle scuole turistico alberghiere di tutto il Continente, sfidarsi nele discipline dell’universo enogastronomico.

Quasi mille persone in abito da sera hanno sfilato tra i monumenti antichi, finti astronauti, pianeti e buchi neri, sotto un cielo stellato, che hanno catapultato gli ospiti nello spazio. Un’atmosfera magica, dove i ragazzi in abiti eleganti hanno sfilato su un tappeto blu in una scenografia spaziale. Un astronauta di cinque metri, un pallone con le fattezze di un mappamondo di 3 metri per 3 e due schermi dove venivano proiettate immagini della Terra, di Marte e di nebulose e stelle hanno immerso gli invitati in una Senigallia particolare. Tutto ciò grazie a un’organizzazione speciale: 87 tavoli da 10 persone più circa altre trenta in piedi. Oltre 100 studenti da sette alberghieri delle Marche tra sala cucina e accoglienza, circa 50 dipendenti, messi a disposizione dal Panzini e quasi 10 dipendenti adulti di altri alberghieri. Senigallia ha così dimostrato di sapersi rialzare e ripartire dopo l’alluvione. Un evento pensato e costruito in collaborazione con Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Senigallia e Camera di Commercio delle Marche

I vincitori e le medaglie italiane

Undici categorie più una speciale non in competizione e 98 medaglie di cui 15 a ragazzi e ragazze italiani: tre di oro, cinque d’argento e otto medaglie di bronzo. Le tre le medaglie d’oro sono andate ad Alessia Sacci dell’IIs Spallanzani di Castelfranco Emilia (MO) in Culinary Arts, a Francesco Morra dell’Ipseoa Varnelli di Cingoli (MC) in Pastry. Ad Alice Frascarelli, dell’Ipseoa Varnelli la medaglia d’oro speciale fuori classifica in Smoked Signature.

AEHT da record a Senigallia, il “metodo Panzini” e l’invito a Termoli per il Natale 2022

“Abbiamo fatto qualcosa di incredibile a solo un mese dalla devastante alluvione”, ha commentato il preside dell’Iis panzini Alessandro Impoco. “Ora stiamo viaggiando nello spazio – ha continuato – e la grande sfida è restarci. Ora che abbiamo fatto una settimana di scuola innovativa, dobbiamo continuare su questa strada e abbandonare le lezioni frontali: questa è la rotta giusta”, ha affermato il dirigente scolastico. “La serata è stata un tripudio di abbracci, simbolo di amicizie che continueranno nel tempo perché questi ragazzi hanno sudato e gareggiato insieme: vinto e perso insieme”.

Mentre parla, Impoco ha appesa al collo una medaglia d’oro speciale, che ha ricevuto direttamente dal vicepresidente Aeht Remco Koerts. Per la prima volta una medaglia viene assegnata a un docente, un’onorificenza sostenuta dai numeri record del Panzini: 850 persone, 23 nazioni, 406 studenti da 120 istituti turistici alberghieri differenti. “Tutto questo con un pensiero ai nostri amici russi e ucraini che speriamo possiamo ritrovare quanto prima”, ha concluso Impoco.

È intervenuta quindi la portoghese Ana Paula Pais, presidente dell’Associazione. “L’organizzazione indimenticabile del Panzini ha reso speciale questo incontro di tante persone che si conoscevano per la prima volta o che hanno rinsaldato i legami. L’Aeht ne esce più forte e più unita dopo questa incredibile esperienza, che per noi è stata un messaggio di pace in questi tempi di guerra. Ci vediamo a Termoli, ancora in italia, per festeggiare con l’Aeht il natale 2022 e scoprire le tradizioni gastronomiche del sud Italia: in Portogallo per esempio si mangia solo baccalà e capretto”. E ha dato così appuntamento alla prossima edizione, a Vilnius, dal 6 all’11 novembre 2023.

Senigallia AEHT Conference 2022: Un viaggio interstellare

Il preside dell’Istituto Panzini Alessandro Impoco, infatti, dalla particolare forma che ha la celebre Rotonda a mare di Senigallia vista dall’alto, ha pensato ai cinque giorni di competizioni Aeht come a un viaggio spaziale: una navicella con tutte le 23 nazioni rappresentate e gli 800 ospiti che, con gli alunni e docenti del Panzini, ha attraversato la settimana dal 17 al 22 atterrando davanti al Duomo. Una vera festa a tema Interstellar che ha coinvolto tutti, anche gli spiriti più freddi dei paesi scandinavi che si sono sciolti in pianti di commozioni e urla di gioia, perché questa edizione è stata particolare proprio per via di questa viaggio interstellare che il Panzini ha voluto regalare a tutta l’Aeht. Un vero gala come nelle serate importanti, con la cena che andava avanti inframezzata dalle premiazioni, dalle esultanze, dai cori di festa e dai brindisi. Bandiere delle varie nazionalità europee in alto al pronunciare il nome della squadra vincente, poi l’arrivo sul palco e l’onorificenza. “A Senigallia non ho trovato insegnanti ma mentori, non amici ma una famiglia, e a Senigallia abbiamo trovato una casa”, ha commentato dal palco uno dei vincitori, accolto da un applauso generale che ha amplificato queste forti parole.

I partner e i premi speciali

L’iniziativa ha raccolto il consenso di molti sponsor e partner. Alcuni di loro hanno premiato gli allievi vincitori in alcune delle competizioni. Alma, Scuola internazionale di cucina italiana, ha regalato un soggiorno studio ai vincitori delle medaglie d’oro nelle categorie Barista, Cocktail, Wine Service, Decathlon, Restaurant Service, Pastry e Culinary Art. Costa Crociere, ha regalato due soggiorni di una settimana su una delle navi crociera CC ai due vincitori della categoria Front office, specificando dal palco, VoIHotels e Alpitour hanno regalato un soggiorno omaggio ai vincitori nella categoria Tourist Destination. Borse di studio e soggiorni omaggio sono stati offerti dalla prestigiosa Swiss Education Group (ai vincitori nella categoria Hospitality Management). Premi anche da parte di Numana Blu, ai vincitori di Tourist destination, dalla scuola di cucina Food Genius (alle medaglie d’argento in Decathlon e Culinary Art), PSB Consulting (per oro, argento e bronzo in Strategic Thinking) e Risepops.

Il Grande Forum, la Fiera e gli Stati Generali

È stata una grande due giorni, con numeri record, anche perché il Panzini ha costruito, attorno alle competizioni AEHT, una serie di eventi rivolti non solo agli addetti al settore. Il pubblico di curiosi e appassionati ha avuto la possibilità di accedere a Forum dell’Innovazione, della Biodiversità e della Ripartenza, in cui si sono avvicendati esperti e cuochi di fama, con ben 22 stelle Michelin che hanno dato spettacolo con showcooking e dibattiti. La Fiera della Biodiversità ha invece ospitato un centinaio tra aziende, associazioni di categoria e istituti di alta formazione con stand dei prodotti-eccellenza del territorio marchigiano, servizi e possibilità di fare networking. Infine, le tavole rotonde degli Stati generali del Turismo, dell’Enogastronomia e della Scuola hanno fatto luce sul domani dell’alimentazione, della ristorazione e dell’accoglienza, con un occhio al futuro dei giovani.

