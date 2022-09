La rassegna “Dei delitti e delle fonti” prosegue giovedì 15 settembre a Senigallia Appuntamento alle 17.30 presso l'Auditorium San Rocco con l'evento "Il violino di Sherlock"

Giovedì 15 settembre alle ore 17,30 presso l’Auditorium San Rocco è in programma il secondo appuntamento della rassegna “Dei delitti e delle fonti” organizzata dalla Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare in collaborazione con A.N.A.I. (Associazione Nazionale Archivisti Italiani) sezione Marche e con il Comune di Senigallia.

L’evento si intitola “Il violino di Sherlock” e propone un suggestivo connubio tra musica e letteratura gialla.

Il Direttore d’orchestra Roberto Polastri, accompagnato da cantanti e musicisti, ci porterà in un viaggio attraverso la musica dove, con un metodo sherlockiano, ispirato ai principi psicanalitici, indagheremo le autentiche intenzioni di alcuni dei più famosi personaggi d’opera, ascoltando brani dalla Bohème pucciniana, da Monteverdi e, soprattutto, da Mozart, grande artista del ‘doppio registro’.

La manifestazione “Dei delitti e delle fonti” si prefigge lo scopo di esplorare le fonti al servizio del giallo, fonti intese nella loro accezione più estesa: documentarie, fotografiche, letterarie, giuridiche. Materiale fondamentale per uno scrittore noir impegnato a collocare in un contesto storico preciso le proprie storie.

Tutti gli eventi inseriti nella rassegna sono ad ingresso gratuito.