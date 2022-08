“Centro vaccinale via Po non soddisfa varie prescrizioni di igiene e sicurezza” La segnalazione inoltrata dal Comitato Cittadino per la Difesa dell'Ospedale di Senigallia

Riceviamo una comunicazione del nostro concittadino Alberto Diambra, il quale lamenta che l’Asur Marche non abbia preso nessun provvedimento dopo il suo esposto ai carabinieri e a tutte le autorità interessate alla salvaguardia della salute pubblica, che denunciava la impropria collocazione del centro vaccinale in Via Po, in uno scantinato che non soddisfa le varie prescrizioni di igiene,sicurezza ed abitabilità.

Aggiunge il signor Diambra che, anche se l’Asur ha risposto di rispettare la normativa, non tiene in debito conto che il locale deputato alle vaccinazioni è frequentato da persone fragili: anziani, persone con patologie diverse, neonati e bimbi in tenera età a cui bisogna assicurare la massima garanzia di sicurezza.

A tal proposito però i pazienti possono contare sul grande senso di responsabilità, la gentilezza e la professionalità di tutti gli operatori sanitari che fanno il possibile per supplire alle mancanze della struttura.

Non possiamo non concordare con il cittadino che si preoccupa della salute dei suoi concittadini e ci uniamo a lui nel chiedere all’Asur un sollecito e risolutivo intervento.

da Comitato cittadino per la Difesa dell’Ospedale di Senigallia