La Figc Marche premia le società vincitrici di campionati Dunque anche la Vigor Senigallia, il 2 agosto

Torna oggi martedì 2 agosto, alle 17 la Cerimonia di Premiazione 2021/2022 della Figc Marche, l’appuntamento che era mancato nel recente passato a causa del Covid.



La Cerimonia di Premiazione si svolgerà nella Sala delle Riunioni del Comitato Regionale Marche, saranno consegnati quasi 100 premi. Verranno premiate tutte le società che hanno trionfato nei rispettivi campionati, regionali, provinciali, maschili, femminili, giovanili (dunque anche la Vigor Senigallia e il Senigallia Calcio).

Insomma, riceveranno un riconoscimento i migliori club di tutte le categorie. Così come le squadre che hanno primeggiato nelle rispettive classifiche di Coppa Disciplina, premiate anch’esse per essersi dimostrate tra le più “corrette” in gara.

Saranno presenti: il presidente del Comitato Regionale Marche Ivo Panichi, il Consiglio Direttivo del CRM, i delegati provinciali, tutte le autorità del mondo calcistico marchigiano, nonché il presidente del CONI Marche Fabio Luna.

Sarà un momento di festa, di unione, che torna dopo troppo tempo in cui siamo stati costretti a restare distanti. Per l’occasione, il Comitato Regionale Marche invita tutti i partecipanti a indossare una mascherina, preferibilmente FFP2.