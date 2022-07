Summer Jamboree 2022, il programma completo di lunedì 1° agosto In piazza Garibaldi si svolgerà la reunion degli Stargazers

262 Letture Cultura e Spettacoli

La terza giornata del Summer Jamboree #22 si preannuncia sempre molto calda, non solo per il clima, ma per gli artisti che saliranno ad esibirsi sul palco: tornano sullo stage della Rocca Roveresca i ritmi infiammati dei Million Dollar Tones (FIN), tanto Rhythm’n’Blues e Rock’n’Roll tutti da ballare. E poi, una grande anteprima mondiale sul Palco di Piazza Garibaldi: per i 40 anni dalla nascita del loro disco “Watch this space”, si riuniscono a Senigallia The Stargazers (UK).

Si esibiscono per il secondo giorno i Million Dollar Tones (FIN) che, più carichi che mai, sono pronti a far dimenare tutto il pubblico nella terza giornata dell’“hottest rockin’ holiday on Earth”! Gli otto elementi della band – batteria, contrabbasso, pianoforte, chitarra, voce, sassofoni e tromba – faranno risuonare lo stage della Rocca per ben due volte, alle 20 e alle 22 e tra un’esibizione e l’altra i record hop a cura di DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Enry “Sold Out”, DJ Ashley e DJ Houserockin’ Chris.

Lunedì 1 agosto, poi, il Summer Jamboree #22 è pronto a regalarvi una sorpresa da urlo: per celebrare il quarantesimo anniversario del disco “Watch this space”, in esclusiva mondiale sul palco di Piazza Garibaldi a Senigallia, Danny Brittain, Anders Janes, Ricky Lee Brawn e Peter Davenport, i quattro dei membri originali degli strabilianti Stargazers (UK), si riuniranno dopo 40 anni proponendo brani dell’album e dei loro singoli del 1982, oltre a pezzi dei loro primi spettacoli dal vivo del 1981/82. Sarà un anniversary show da brividi, accompagnati dai record hop di grandi DJs internazionali: DJ Jay Cee, DJ Sauro, DJ Terry Elliot e DJ Giusy Wild.

A presentare gli artisti, come sempre la spumeggiante Bianca Nevius (ITA) e il baffo arricciato di Russler Bruner (USA).

Ma anche la giornata del 1° agosto comincia come sempre presto per gli appassionati di danza: le lezioni del Dance Camp, alla Rotonda a Mare, al Teatro la Fenice (palco e foyer) e all’Oratorio San Martino iniziano puntuali alle 11.30. Fino alle 17.45 si possono apprendere o approfondire in base al livello di conoscenza diversi balli in stile con i migliori insegnanti e ballerini del panorama internazionale. Per le iscrizioni ci si può rivolgere alla Rotonda a Mare dalle 9.30 alle 11. Dalle 10 si accende anche il record hop in spiaggia, prima all’Hawaiian Beach, sulla spiaggia libera del lungo Mare G. Mameli all’altezza del civico 9, grande novità di questa edizione che va a sostituire l’appuntamento dell’Hawaiian Party degli anni passati, ricreando tutti i giorni un suggestivo scenario esotico sulla spiaggia di ponente. In programma lunedì la musica di DJ Houserockin’ Chris, DJ Elwood, DJ Rocketeer, DJ Cannonball e DJ Terry Elliot. Anche in spiaggia, dalle 11.00 alle 12.00, lezioni di ballo gratuita aperte a tutti. E poi ancora musica al Mascalzone sul lungomare Alighieri, con la selezione di DJ Muffin’ Man, DJ Vangelis, DJ Big Ten Inch e DJ Giusy Wild. Il Rockin’ Village in centro storico si apre già alle 17 e fino all’1 di notte ci si può divertire a curiosare tra le varie proposte presenti nel Vintage Market, tra i Giardini della Rocca, piazza Manni e piazza del Duca. Per chi è stanco dello , sempre in Piazza Del Duca, può entrare a Palazzetto Baviera per scoprire gli incredibili scatti del fotografo Elliot Erwitt che nella mostra Icons racconta attraverso i suoi ritratti uno splendido spaccato della storia e del costume del Novecento. In piazza Simoncelli poi c’è il Park Auto USA & Moto pre 1969 e in Via Portici Ercolani 42/75 il Park Moto Custom & Café Racer.

Ballo, ballo e ancora ballo per gli irriducibili che vogliono fare le ore piccole, da mezzanotte l’appuntamento è alla Rotonda con il dopofestival e la musica di incredibili DJs provenienti da tutto il mondo: DJ Sauro, DJ Mickey Melodies, DJ Big Ten Inch e DJ Houserockin’ Chris. Ingresso 12 €, prevendite su Ciaotickets.

Il XXII Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 è iniziato lo scorso 30 luglio e fino al prossimo 7 agosto regalerà agli appassionati e ai neofiti un programma pieno di artisti formidabili. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono la main star di quest’anno, CHUBBY CHECKER, il padre del Twists, che si esibirà sul palco centrale mercoledì 3 agosto, il Burlesque Show, live cabaret and dance, in programma per venerdì 5 agosto e la “Rock’n’Roll Revue”, con la Abbey Town Jump Orchestra e una carrellata di magnifici ospiti, in programma sabato 6 agosto. Uno sciame brillante di stelle musicali del sogno americano continua ad attraversare il cielo estivo di Senigallia grazie al Summer Jamboree. È ancora tempo di hottest rockin’ holiday on Earth!

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con il sostegno di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXII edizione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50: Birra Forst, Algida, Hellmann’s, BCC Fano, Frigoriferi Retrò di Severin. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.