Per la Rassegna di Storia Contemporanea, il contadino cattolico che sfidò Hitler Appuntamento venerdì 10 giugno nel Cortile della Rocca Roveresca per parlare del libro di Francesco Comina

Il secondo appuntamento della Rassegna di Storia Contemporanea, promossa da Associazione di Storia Contemporanea, Anpi e Scuola di Pace, propone per venerdì 10 giugno, alle ore 21.15, nel cortile della Rocca roveresca (“su concessione del Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Marche, Urbino”) un libro intenso e affascinante, “Solo contro Hitler. Franz Jägerstätter. Il primato della coscienza” di Francesco Comina (Ed. EMI, 2021).

La vicenda biografica del contadino cattolico austriaco (1907-1943) è stata costellata da continui cambiamenti e colpi di scena e pare ingeneroso riassumerla in un profilo stringato di quelli che spopolano in rete. Si tratta di una vita che ha gettato un seme profondo e segnato una traccia non solo importante per i tempi in cui si è sviluppata, ma anche per i nostri: la scelta pacifista, nonviolenta e di coscienza, così poco comune per l’epoca di Jägerstätter – un’epoca dominata dai totalitarismi, dalle contrapposizioni internazionali e dalle guerre nel cuore del vecchio continente – è oggi un riferimento ineludibile per chi intende costruire un mondo e una società fondati sulla pace, sul dialogo e sulla risoluzione dei principali problemi che assillano gli esseri umani.

L’appuntamento del 10 giugno è un invito alla lettura del libro di Comina, giornalista professionista e scrittore altoatesino, interessato ai temi della pace e dei diritti, coordinatore per dieci anni del Centro per la pace del Comune di Bolzano, che ha raccontato nei suoi precedenti libri (tra cui “Il sapore della libertà. In dialogo con Marcelo Barros”, 2005; “Monsignor Romero, martire per il popolo”, 2016; “L’uomo che disse no a Hitler. Josef Mayr-Nusser un eroe solitario”, 2017) le vicende e le visioni di grandi testimoni e maestri della contemporaneità.

La Rassegna di Storia Contemporanea è giunta alla sua XVII edizione e chiuderà i battenti venerdì 24 giugno, sempre alla Rocca e alle 21.25, con il libro di Rita Forlini sulle partigiane marchigiane. Dialoga con l’autore Francesco Spinozzi, docente universitario ed esponente della locale Scuola di Pace.

