“Dal primo lockdown a Leopoli: siamo in guerra”: un dibattito a Palazzetto Baviera Testimonianze dirette da parte delle Brigate Volontarie per l'Emergenza presenti a Leopoli nel mese di marzo

Venerdì 6 maggio alle ore 20:45 al Palazzetto Baviera (via Ottorino Manni, 1) si parlerà di guerra, pandemia e cura con la presentazione del libro Siamo in guerra.

L’anno che per poterci curare non andammo da nessuna parte, pubblicato da Mimesis nel 2021, a cura della professoressa Fatima Farina.

L’iniziativa organizzata dalle Brigate Volontarie per l’Emergenza sarà un momento di dibattito alla presenza delle autrici – docenti, studentesse e ricercatrici universitarie – che durante il primo lockdown hanno scelto di rompere il silenzio dell’emergenza sanitaria e sociale confrontandosi, raccontandosi, resistendo. Tra queste ricordiamo: la Prof.ssa Bruna Mura, la Dott.ssa Anna Maurizi e la Dott.ssa Anita Redzepi.

Siamo in guerra è una proposta analitica della realtà, di sovversione della lettura dominante della pandemia in termini bellici. È stato il tentativo di smascherare l’opposizione a perdere tra guerra e cura, tra warfare e welfare, tra resilienza e resistenza e a due anni di distanza, mentre la spesa militare sale al 2% del PIL, questo tipo di opposizione continua a riproporsi, interrogandoci rispetto al futuro.

La serata sarà l’occasione per aprire una riflessione sull’attuale situazione di guerra nel territorio ucraino, con alcune testimonianze dirette da parte delle Brigate, presenti a Leopoli in data 18/19 e 20 marzo 2022 con una spedizione di aiuti umanitari. La guerra è una possibilità, non l’unica via possibile e tantomeno non necessariamente la più appropriata.

Da Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche