Senigallia: da domani obbligatorio il Green Pass Rafforzato per i lavoratori Over 50 Multe per i trasgressori della norma voluta dal Governo nazionale

Scatta da domani, martedì 15 febbraio, l’obbligo per i lavoratori Over 50 del Green Pass Rafforzato, ottenuto cioè con vaccinazione o guarigione, per recarsi fisicamente al lavoro.



Per i trasgressori multe tra i 600 e i 1.500 euro, con sanzione pure per il datore di lavoro per mancato controllo (tra i 400 ed i 600 euro).

Al quinto giorno di assenza, anche non consecutivo, si verrà sospesi, senza perdere il lavoro ma perdendo retribuzione e contributi.

Nelle Marche i non vaccinati tra i 50 e i 59 anni sono circa 24.000 su un totale di 236.000; mentre nella fascia 60-69 sono circa 15.000 su 195.000.

In entrambi i casi per motivi di privacy non si può sapere quanti non hanno la vaccinazione perché impossibilitati da motivi di salute.

I vaccinati a ciclo completo sono circa 1 milione e 171.000 pari all’86% della popolazione interessata.

L’obbligo del Green Pass Rafforzato per gli over 50 varrà fino al 15 giugno 2022.